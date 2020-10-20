Üreticiler, Yamalak Sarısı zeytininin dünyaya tanıtılması için destek bekliyor - Son Dakika

Kuzey yarım kürede en erken gelişen ve ismini Aydın'ın Kuyucak İlçesi Yamalak Mahallesi'nden alan Yamalak Sarısı zeytininin hasadı sona erdi. Yamalak halkı ise en iyi yeşil salamuralık zeytinlerden olan Yamalak Sarısı'nın hak ettiği değeri görmesi için yaptığı çağrılarla gündeme geldi.

Yamalak zeytininin duyurulması için yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyleyen Yamalak Mahalle Muhtarı Mustafa Kemal Çetinel, "Kuzey yarım kürede ilk hasat yapılan zeytinimiz Türkiye'nin en iyi zeytinlerinden birisidir. Yamalak Sarısı olarak tescillenmiş bir marka olduğu halde bu güne kadar yeterince tanınmadığı için hak ettiği değeri henüz bulamadığını düşünüyoruz. Ancak, yeşil sofralık zeytin olarak mükemmel olan zeytinimiz, yağ kalitesi açısından da çok yüksektir. Bu sebeple Yamalak Zeytin ürünlerini tüketicilere ısrarla tavsiye ediyoruz" dedi.

"ZEYTİN İŞLETMECİLERİNİ KASABAMIZA BEKLİYORUZ"

Yamalaklı üreticilerden Fikret Onursal da zeytinlerinin İzmir- Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü tarafından Yamalak Sarısı markasıyla tescillendiğini belirterek, "Yamalak Sarısı çizilerek, kırılarak sofrada kullanılabilir. Aynı zamanda yağı da çıkarılabiliyor. Tadının çok güzel olmasına rağmen zeytinimiz, bu güne kadar yeterince tanıtılamadığından gereken değeri görmedi. Dünyanın en değerli zeytini olan Yamalak zeytininin bütün sofralarda yer almasını sağlayabilmek ve marka değerini daha da artırabilmek için önümüzdeki dönemlerde zeytin işletmecilerini kasabamıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"HASADINA BAŞLARKEN YEMİN EDİLİYOR"

Yamalak'ta görev yapan Cami İmam Hatibi Yunus Yıldız ise bölgeye ilk geldiği zamanlarda önce incir hasadının yapımına şahit olduğunu peşinden de zeytin hasadının başladığını söyleyerek,"Hasat başlarken çiftçilerin incire ve zeytine yemin ederek başlaması dikkatimi çekti. Kuran-ı Kerim'deki Tin Suresi'ni hatırlatan bu eylem beni sureyi her okuduğumda duygulandırıyor. Buraya gelmeden önce aldığımız zeytinin ne olduğunu bilmiyorduk. Yamalak Sarısı zeytinini tanıdıktan sonra daha bilinçli bir şekilde zeytincilere gidiyorum. Artık sadece Yamalak Sarısı zeytinini tercih ediyorum" dedi.

HEM SOFRALIK HEM YAĞLIK ZEYTİN

Aydın'ın Kuyucak İlçesi Yamalak Mahallesi başta olmak üzere Kuyucak merkez ile Pamukören, Horsunlu, Kurtuluş Mahalleleri ve Buharkent ilçesinde de yetişen Yamalak Sarısı namlı sofralık zeytin, aynı zamanda zeytinyağı için de yetiştiriliyor.