Üreticiler, Yamalak Sarısı zeytininin dünyaya tanıtılması için destek bekliyor - Son Dakika

Üreticiler, Yamalak Sarısı zeytininin dünyaya tanıtılması için destek bekliyor

20.10.2020 14:42
Üreticiler, Yamalak Sarısı zeytininin dünyaya tanıtılması için destek bekliyor, System.String[]

Kuzey yarım kürede en erken gelişen ve ismini Aydın'ın Kuyucak İlçesi Yamalak Mahallesi'nden alan Yamalak Sarısı zeytininin hasadı sona erdi.

Kuzey yarım kürede en erken gelişen ve ismini Aydın'ın Kuyucak İlçesi Yamalak Mahallesi'nden alan Yamalak Sarısı zeytininin hasadı sona erdi. Yamalak halkı ise en iyi yeşil salamuralık zeytinlerden olan Yamalak Sarısı'nın hak ettiği değeri görmesi için yaptığı çağrılarla gündeme geldi.

Yamalak zeytininin duyurulması için yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyleyen Yamalak Mahalle Muhtarı Mustafa Kemal Çetinel, "Kuzey yarım kürede ilk hasat yapılan zeytinimiz Türkiye'nin en iyi zeytinlerinden birisidir. Yamalak Sarısı olarak tescillenmiş bir marka olduğu halde bu güne kadar yeterince tanınmadığı için hak ettiği değeri henüz bulamadığını düşünüyoruz. Ancak, yeşil sofralık zeytin olarak mükemmel olan zeytinimiz, yağ kalitesi açısından da çok yüksektir. Bu sebeple Yamalak Zeytin ürünlerini tüketicilere ısrarla tavsiye ediyoruz" dedi.

"ZEYTİN İŞLETMECİLERİNİ KASABAMIZA BEKLİYORUZ"

Yamalaklı üreticilerden Fikret Onursal da zeytinlerinin İzmir- Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü tarafından Yamalak Sarısı markasıyla tescillendiğini belirterek, "Yamalak Sarısı çizilerek, kırılarak sofrada kullanılabilir. Aynı zamanda yağı da çıkarılabiliyor. Tadının çok güzel olmasına rağmen zeytinimiz, bu güne kadar yeterince tanıtılamadığından gereken değeri görmedi. Dünyanın en değerli zeytini olan Yamalak zeytininin bütün sofralarda yer almasını sağlayabilmek ve marka değerini daha da artırabilmek için önümüzdeki dönemlerde zeytin işletmecilerini kasabamıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"HASADINA BAŞLARKEN YEMİN EDİLİYOR"

Yamalak'ta görev yapan Cami İmam Hatibi Yunus Yıldız ise bölgeye ilk geldiği zamanlarda önce incir hasadının yapımına şahit olduğunu peşinden de zeytin hasadının başladığını söyleyerek,"Hasat başlarken çiftçilerin incire ve zeytine yemin ederek başlaması dikkatimi çekti. Kuran-ı Kerim'deki Tin Suresi'ni hatırlatan bu eylem beni sureyi her okuduğumda duygulandırıyor. Buraya gelmeden önce aldığımız zeytinin ne olduğunu bilmiyorduk. Yamalak Sarısı zeytinini tanıdıktan sonra daha bilinçli bir şekilde zeytincilere gidiyorum. Artık sadece Yamalak Sarısı zeytinini tercih ediyorum" dedi.

HEM SOFRALIK HEM YAĞLIK ZEYTİN

Aydın'ın Kuyucak İlçesi Yamalak Mahallesi başta olmak üzere Kuyucak merkez ile Pamukören, Horsunlu, Kurtuluş Mahalleleri ve Buharkent ilçesinde de yetişen Yamalak Sarısı namlı sofralık zeytin, aynı zamanda zeytinyağı için de yetiştiriliyor.


Üreticiler, Yamalak Sarısı zeytininin dünyaya tanıtılması için destek bekliyor
Üreticiler, Yamalak Sarısı zeytininin dünyaya tanıtılması için destek bekliyor
Üreticiler, Yamalak Sarısı zeytininin dünyaya tanıtılması için destek bekliyor

Kuyucak, Yamalak, Zeytin, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üreticiler, Yamalak Sarısı zeytininin dünyaya tanıtılması için destek bekliyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Celtic maçında yok Takım arkadaşı Renato Sanches'den Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi Kanlar içinde yere yığıldı! Yaşlı adamın feci şekilde hayatını kaybettiği kaza kamerada
İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın         
16:06
Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan adamdan şaşırtmayan ifade: Kasten yaralamadım Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan adamdan şaşırtmayan ifade: Kasten yaralamadım         
15:27
Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adama düğün yaptı Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adama düğün yaptı         
14:54
Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı         
14:33
Yüzüne lavabo açıcı patlayan kadın, üretici firmaya 1,5 milyonluk tazminat davası açtı Yüzüne lavabo açıcı patlayan kadın, üretici firmaya 1,5 milyonluk tazminat davası açtı         
14:18
Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı         
14:08
Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı         
13:54
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Yatağın altından çıkan 1,5 metrelik yılan, ev sahiplerini dehşete düşürdü Yatağın altından çıkan 1,5 metrelik yılan, ev sahiplerini dehşete düşürdü         
12:30
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Ünlü yazar Jeffrey Toobin kamerasını kapalı sanıp, online toplantıda mastürbasyon yaptı Ünlü yazar Jeffrey Toobin kamerasını kapalı sanıp, online toplantıda mastürbasyon yaptı         
11:54
Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada         
11:50
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi         
11:31
"Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu         
11:02
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 16:23:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üreticiler, Yamalak Sarısı zeytininin dünyaya tanıtılması için destek bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei