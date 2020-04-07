Üreticilerden sağlık çalışanlarına çilek ikramı - Son Dakika

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Üreticilerden sağlık çalışanlarına çilek ikramı
6 saat önce
Mersin'in Silifke ilçesindeki üreticiler, sağlık çalışanlarına 1 ton çilek ikram etti.
Mersin'in Silifke ilçesindeki üreticiler, sağlık çalışanlarına 1 ton çilek ikram etti.
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Atayurt Hal Komisyoncular Derneğince düzenlenen organizasyonda çilekler, Silifke Devlet Hastanesine götürüldü.
Ürünlerin ikram edildiği sağlık çalışanları, mutluluklarını dile getirdi.
Silifke TSO Başkanı Nurettin Kaynar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarının büyük gayret sarf ettiğini, onlara çilekle teşekkürlerini sunmak istediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:29 Kaynak: AA
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