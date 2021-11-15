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Üreticilerden toprak analizi uygulamasına yoğun ilgi - Son Dakika

Üreticilerden toprak analizi uygulamasına yoğun ilgi

15.11.2021 11:54
Üreticilerden toprak analizi uygulamasına yoğun ilgi

İnegöl Belediyesi'nin çiftçiyi desteklemek adına başlattığı Toprak Analizi uygulaması yoğun ilgi görüyor. Yerel yönetim ile çiftçi arasında Türkiye'de ilk kez yapılan bu işbirliğine ilk 2 ayda 300 kişi başvurdu.

Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugüne kadar imkanlarımızın elverdiği şartlar altında hep çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Her alanda vatandaşın yanında olan, şehrin değerlerini yükseltme adına girişimlerde bulunan İnegöl Belediyesi Eylül ayında tarımda daha önce uygulanmamış, yerel yönetim ile çiftçi arasında Türkiye'de ilk kez yapılan bir işbirliğine imza atmıştı. Çiftçilerin girdi maliyetlerini asgariye düşürmek, daha nitelikli üretim yapmak ve kullanılan gübrenin daha bilinçli bir şekilde kullanılmasını sağlamak adına bir laboratuvar ile anlaşan İnegöl Belediyesi, isteyen tüm çiftçilerin tarlalarının toprak analizini ücretsiz yaptıracaklarını duyurmuştu.

İLK 2 AYDA 300 BAŞVURU ALINDI

Toprak numunelerinin toplanması için özel torbalar hazırlandı. Muhtarlıklar organizasyonu ile vatandaşlara ulaştırılan bu torbalar, numunelerin konulmasının ardından yine muhtarlıklar tarafından toplanarak İnegöl Belediyesi'ne teslim ediliyor. İsteyen vatandaşlar kendileri de numuneleri doğrudan İnegöl Belediyesi'ne ulaştırabiliyor. Toprak analizleri İnegöl Belediyesi'nde toplanarak belirli aralıklarla anlaşmalı Toprak Tahlil Laboratuvarında çiftçilerden hiçbir bedel talep edilmeden yaptırılıyor. Eylül ayında başlayan uygulamada, ilk 2 aylık süreçte kırsal mahallelerden 300 çiftçi, numune göndererek toprak tahlili yaptırdı.

TOPRAK ANALİZİ NEDEN ÖNEMLİ?

Çiftçilerin de yoğun ilgi gösterdiği uygulamaya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, tarım şehri İnegöl'de çiftçilere her alanda desteğin sürdüğünü söyledi. İnegöl'ün tarımdan ayrı düşünülemeyeceğini ve şehrin bu gerçeğinin farkında olduklarını kaydeden Taban, "Şehrimiz sanayide ve turizmde olduğu kadar tarımda da ciddi bir potansiyel. Şehrimize özgü tarımsal değerlerimiz, ortaya koyduğumuz çalışmalar ve elde edilen başarılı sonuçlar bu konuda ne kadar ciddi olduğumuzun göstergesi. Tarımda onlarca marka ürüne sahip İnegöl, çiftçisi ve yerel yönetimiyle el ele yürüyor. Günümüzde giderek artan nüfusun beslenme ihtiyacı da doğal üretimin üzerine çıkma gereksinimini doğurmaktadır. Bu amaçla her türlü modern teknik kullanılmakta ancak insan beslenmesinin temel taşları olan toprak, su ve hava gibi doğal kaynakları yitirme tehlikesi göz ardı edilmektedir. Daha fazla üretim yapılmaya çalışılırken kullanılan teknikler, ilaçlar ve gübreler maalesef yine en çok doğaya zarar vermektedir. Besleyen, barındıran ve yaşam veren olarak kabul edilen toprağın canlılığının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması öncelikli hedefimiz olmalıdır. Son yıllarda toprak verimliliğinin arttırılması, birim alandan yüksek ve kaliteli ürün elde edilmesi üzerine pek çok çalışma yapılmaktadır. Öncelikle toprak ve bitki analizlerine dayalı gübre kullanımı teşvik edilmektedir. Fakat doğru gübre kullanımının sağlanması bir tarla toprağına eksik olan ve ihtiyacı olanın yerine konulabilmesi için Toprak Analizi ihtiyacı temeldir. Özellikle birim alandan yüksek ve kaliteli ürün alınması ve toprağın verimliliğinin devamlılığının sağlanması için toprak analizi gereklidir. Toprak analizi yapılmaz ise gereğinden fazla veya az gübre uygulanabileceği gibi hatalı bir gübre çeşidi de kullanıla bilir. Hatta uygulamada zamanlama hatası bile olabilir. Niçin toprak analizi yapılmalı dediğimizde; üründe kalite ve verimin artması, doğru gübreleme programı, sürdürülebilir tarım, doğayı ve çevreyi korumak ve ekonomiye katkı sağlamak için toprak analizi büyük önem arz etmekte" dedi.

ÇİFTÇİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bu bilgiler ışığında İnegöl Belediyesi olarak tüm çiftçilere daha nitelikli üretim yapabilme imkanı sağlamak adına toprak analizi noktasında Eylül ayında bir uygulama başlattıklarını hatırlatan Başkan Alper Taban, "İnegöl Belediyesi olarak Toprak Analizi noktasında anlaşmaya vardığımız laboratuvar ile isteyen çiftçilerimizin toprak analizini İnegöl Belediyesi olarak bizler gerçekleştiriyoruz. Toprak numunesi alınacak olan torbalar muhtarlıklarımıza dağıtıldı. Meyve bahçeleri için en az 3 dekar, tarla bitkilerinde de 10 dekarlık alanlar için geçerli olan bu uygulamaya ilk 2 ayda ciddi bir katılım oldu. Şu ana kadar yaklaşık 300 adet toprak analizi yapıldı. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda toprak analizi yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar imkanlarımızın elverdiği şartlar altında hep çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Üreticilerden toprak analizi uygulamasına yoğun ilgi

Alper Taban, Türkiye, Çiftçi, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Üreticilerden toprak analizi uygulamasına yoğun ilgi - Son Dakika


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