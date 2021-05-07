Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak - Son Dakika

Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak

07.05.2021 13:19

Bayram öncesinde üreticilere toplam 1 milyar 524 milyon 254 bin lira destek ödemesi yapacaklarını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, paraların bugün saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacağını belirtti.

Balıkesir'de Gönen ilçesindeki Anadolu Etap Meyve Bahçeleri'ne ilişkin sosyal tesislerde brifing alan Bakan Pakdemirli, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük tek parça meyve bahçesinde bulunduklarını söyledi.

PARALAR BUGÜN 18.00 İTİBARIYLA HESAPLARDA OLACAK

Üreticilerin ülke ve millet için üretmeye devam ettiklerini belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bizler de desteklerimizi sürdürüyoruz. Üreticilerimize, destek ödemeleri kapsamında 6 kalemde bayram öncesi 1,5 milyar liradan fazla ödemenin yapılacağını belirtmek isterim. 7 Mayıs Cuma günü (bugün) saat 18.00 itibarıyla;

  • Fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında 418 bin 61 üreticimize 854 milyon 11 bin 77 lira,
  • Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 106 bin 687 üreticimize 251 milyon 797 bin 606 lira,
  • Sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 64 üretici firmaya da 37 milyon 880 bin 453 lira olmak üzere toplamda 1 milyar 143 milyon 689 bin 136 liralık destek ödemesini, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesine göre bugün ve pazartesi günü aktaracağız."

Diğer ödemelere ilişkin de bilgi veren Pakdemirli şunları söyledi:

  • Süt destekleme ödemesi kapsamında 233 bin 129 üreticiye 222 milyon 634 bin 301 lira,
  • Arıcılık destekleme ödemesi kapsamında 58 bin 359 üreticimize 108 milyon 809 bin 745 lira,
  • Kırsal kalkınma destekleri kapsamında ise 109 kişiye 49 milyon 131 bin 395 lira olmak üzere toplam 380 milyon 575 bin 441 liralık destek ödememizi de bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerimizin hesaplarına tek seferde aktaracağız.

Böylece, üreticilerimize bayram öncesinde toplamda 1 milyar 524 milyon 264 bin 577 liralık destek ödemesi yapmış olacağız. Tüm destek ödemeleri hem üreticilerimize hem de ülkemize hayırlı uğurlu, bereketli olsun." dedi.

MEYVE BAHÇESİNDE İNCELEME YAPTI

Bakan Pakdemirli, açıklamasının ardından Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile meyve bahçesinde inceleme yaptı.

Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak

Balıkesir, AK Parti, Türkiye, Bayram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak - Son Dakika Ekonomi


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