Balıkesir'de Gönen ilçesindeki Anadolu Etap Meyve Bahçeleri'ne ilişkin sosyal tesislerde brifing alan Bakan Pakdemirli, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük tek parça meyve bahçesinde bulunduklarını söyledi.
Üreticilerin ülke ve millet için üretmeye devam ettiklerini belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:
"Bizler de desteklerimizi sürdürüyoruz. Üreticilerimize, destek ödemeleri kapsamında 6 kalemde bayram öncesi 1,5 milyar liradan fazla ödemenin yapılacağını belirtmek isterim. 7 Mayıs Cuma günü (bugün) saat 18.00 itibarıyla;
Diğer ödemelere ilişkin de bilgi veren Pakdemirli şunları söyledi:
Böylece, üreticilerimize bayram öncesinde toplamda 1 milyar 524 milyon 264 bin 577 liralık destek ödemesi yapmış olacağız. Tüm destek ödemeleri hem üreticilerimize hem de ülkemize hayırlı uğurlu, bereketli olsun." dedi.
Bakan Pakdemirli, açıklamasının ardından Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile meyve bahçesinde inceleme yaptı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak - Son Dakika Ekonomi