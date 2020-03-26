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Üreticilere 1 milyar 881 milyon liralık destek ödemesi yarın başlıyor
7 saat önce
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin liralık destek ödemeleri yarın üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak" dedi.
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin liralık destek ödemeleri yarın üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak" dedi.
Bakan Pakdemirli, 'mazot gübre', 'anaç koyun keçi', 'hububat-baklagil', 'dane mısır', 'hayvan hastalık tazminatı' ve 'tiftik keçilerine ilave destekleri'ne ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Ödemelerin yarın yatırılmaya başlayacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin liralık destek ödemeleri yarın saat 18.00'dan sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:41 Kaynak: DHA
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