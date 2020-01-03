Üreticilere budama eğitimi - Son Dakika
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Üreticilere budama eğitimi

7 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere bağda budama eğitimi verildi.

Üreticilere budama eğitimi, System.String[]

İzmir'in Menderes ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere bağda budama eğitimi verildi.


Menderes İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, doğru tarım uygulamaları kapsamında üreticilere yönelik bağda budama eğitimi düzenledi. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü iş birliği ile Çatalca Mahallesi'nde hem teorik hem de uygulamalı gerçekleşen eğitimlere üreticiler yoğun katılım gösterdi.


Menderes İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden Ziraat Yüksek Mühendisi Belgin Doğan Aslan ve Ziraat Mühendisi Bilgen Göçen tarafından organize edilen eğitimlere, Menderes İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Altunoğlu da katıldı. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Eğitim ve Yayım Bölüm Başkanı Dr. Turcan Teker tarafından "Bağcılıkta Yaz Budamaları" eğitimi verilirken, Yetiştirme Tekniği Bölüm Başkanı Dr. Oğuzhan Soltekin tarafından "Bağcılıkta Kış Budamaları ve Terbiye Sistemleri" eğitimi verildi. Katılımcıların ilgisinin yoğun olduğu teorik eğitimler sonrası bağa gidilerek uygulamalı olarak bağda budama gerçekleştirildi. Menderes İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Altunoğlu, bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirterek, "Sahip olduğumuz iklim, toprak ve su koşulları ile bereketli topraklarda ürün yetiştiriyoruz. Üreticilerimizin de bu ürünleri doğru yetiştirmesi adına bağda budama eğitimini düzenledik. Çalışma arkadaşlarımıza bu eğitimi organize ettikleri için teşekkür ederim. Eğitimlerimize katılan tüm üreticilerimiz yazın ve kışın budama ve terbiye sistemleri hakkında bilgi sahibi oldular. Tarım kenti olan Menderes'imizde bu tür eğitimlerimizi sürdürecek ve üreticimize katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Menderes, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:14 Kaynak: İHA
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