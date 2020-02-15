Üreticilere coğrafî işaret semineri - Son Dakika
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Üreticilere coğrafî işaret semineri

12 dakika önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde üreticilere ve çiftçilere coğrafi işaret semineri verildi.

Üreticilere coğrafî işaret semineri, System.String[]

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde üreticilere ve çiftçilere coğrafi işaret semineri verildi.


Orhaneli İbrahim Hüsniye Çağlayan Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Stratejik Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif Tel, Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Osman Yorulmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Salim Aktürk, Ziraat Odası Başkanı Nafiz Kaya, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşma yapan Stratejik Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif Tel, "Şu anda 14 ilde 110 kooperatifimiz ile bu proje kapsamına geçilmiş olup üreticilerin ürünlerin coğrafi işaretleri belirlenerek pazarlanması sağlanmıştır. Bursa ve ilçelerinin de bu kapsama girmesi için il müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerince çalışmalarımız başlamıştır. Öncelikle coğrafi işaret nedir kısa bir açılımını yapacak olursak, üretilen bir ürünün belli bir bölgede coğrafi işaret sınırları belirleniyor. Mesela Orhaneli'de çilek, yaban mersini, kiraz, köy ekmeği gibi ürünler var. Bu gibi mamüllerin patentlenmesi, coğrafi işaret alması, pazarlanması ve değerlenmesi demektir. Aynı zamanda Orhaneli'nin hem tanıtımı, markasının ortaya çıkması, hem de bölgeye ciddi kalkınma sağlanacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu niteliğindeki meslek kuruluşları, üyelerinin ekonomik çıkarlarını korumaya yetkili dernekler, vakıflar ve kooperatifler, ürünün tek bir üreticisi varsa bu durumu ispat etmesi şartıyla bu projeden yararlanacaklar" diye konuştu. - BURSA

Orhaneli, Çağlayan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:29 Kaynak: İHA
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