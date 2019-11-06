Son Dakika Haberleri: Üreticilere destek için 'çiğ ıspanak' yedi
Son Dakika Güncel Üreticilere destek için 'çiğ ıspanak' yedi

Üreticilere destek için 'çiğ ıspanak' yedi

7 saat önce

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde emekli öğretmen Mesut Ünsal (72), ıspanak üreticilerine destek için pazar tezgahından aldığı ıspanağı çiğ olarak yedi.

Üreticilere destek için 'çiğ ıspanak' yedi, System.String[]

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde emekli öğretmen Mesut Ünsal (72), ıspanak üreticilerine destek için pazar tezgahından aldığı ıspanağı çiğ olarak yedi.

İstanbul ve Trakya'da bazı kişilerin ıspanak yedikten sonra zehirlenmesi, ülkede ıspanak üretiminin yüzde 15'inin yapıldığı Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üreticileri olumsuz etkiledi. Beypazarı'nda kurulan pazarı ziyaret eden Mesut Ünsal, son günlerde yaşanan ıspanak zehirlenmeleri nedeniyle zor durumda kalan üreticilere destek verdi. Ünsal, tezgahtan aldığı ıspanak demetinden bir parça kopararak çiğ halde yedi. Ünsal, ıspanak zehirlenmelerinin Beypazarı'ndaki üreticilerle ilgisinin olmadığını belirterek, "Şu ıspanağı ben çiğ yerim. 70 yıldır ıspanak yeriz, hiçbir zehirlenme olayı olmamıştır. Ancak bir üreticinin hata edip, ilaçladıktan sonra hemen hasadını yaptığı ıspanakta çıkan zehir, Beypazarı'ndaki yüzlerce ıspanak üreticisini etkilemez" dedi.


Beypazarı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'tan öğrencilere bir müjde daha! Öğrenci kartında yaş sınırlaması kaldırıldı
Çin'den Avrupa'ya giden tren Ankara'ya ulaştı Son Dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor Mansur Yavaş'tan kritik atama: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na Ertuğrul Candaş getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 23:27:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üreticilere destek için 'çiğ ıspanak' yedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]