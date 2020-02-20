Üreticilere hibe ve teşvikler anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üreticilere hibe ve teşvikler anlatıldı - Son Dakika

Üreticilere hibe ve teşvikler anlatıldı

7 saat önce

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile tüm ilçe müdürlüklerince tarımsal destekler, hibe, teşvik ve krediler hakkında merkez ve ilçelerde bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Üreticilere hibe ve teşvikler anlatıldı, System.String[]

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile tüm ilçe müdürlüklerince tarımsal destekler, hibe, teşvik ve krediler hakkında merkez ve ilçelerde bilgilendirme toplantıları düzenlendi.


Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2020 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanacak tarımsal destekler, hibeler ve teşvikler ile Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair kullandırılacak düşük faizli yatırım ve işletme kredileri hakkında kent merkezi ve tüm ilçelere bağlı mahalle, köy ve beldelerinde bilgilendirme toplantıları düzenledi.


Konuya ilişkin Afyonkarahisar İl tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tarımsal üretim yapılan 313 yerleşim yerinde düzenlenen toplantılara 3 bin 752 üretici katıldı. Ülke tarımının gelişmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan desteklemelerden üreticilerimizin tamamının yararlanması hedeflenmektedir. Afyonkarahisar, hayvansal üretim ve bitkisel üretiminde önemli bir yere sahip olduğu gibi gıda ürünleri ile de kendinden söz ettiren bir gastronomi şehridir. Ülkemiz ve dünyada gıda ihtiyacı her geçen gün artış göstermekte, bunun sonucu olarak tarımsal üretimin de buna paralel olarak artması gerekmektedir. Bu artışa tarım sektörüne yatırım ve üreticilerin desteklenmesi ile ulaşılacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı şu ana kadar yaptığı desteklemeler ile üreticilerimizin her zaman yanında olmuştur. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan bu toplantıların üreticilerin desteklemeler hakkında bilgilendirilmesine yönelik olduğu ve şartları uyan üreticilerin tarımsal hibe, teşvik ve desteklere mutlaka başvurmalarının gerekmektedir" denildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
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