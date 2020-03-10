Üreticilere kenevir yetiştiriciliği eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üreticilere kenevir yetiştiriciliği eğitimi verildi - Son Dakika

Üreticilere kenevir yetiştiriciliği eğitimi verildi

6 saat önce

Karabük'ün Eflani ilçesinde üreticilere kenevir yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Üreticilere kenevir yetiştiriciliği eğitimi verildi, System.String[]

Karabük'ün Eflani ilçesinde üreticilere kenevir yetiştiriciliği eğitimi verildi.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Eflani ilçesinde bulunan üreticilere Kenevir yetiştiriciliği eğitimi verildi. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İsmail Özarslan tarafından verilen eğitime Ziraat Odası Başkanı Hasan Benlioğlu, Eflani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, köy muhtarları ve üreticiler katıldı. - KARABÜK

Kenevir, Karabük, Eflani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:40 Kaynak: İHA
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