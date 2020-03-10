Üreticilere kenevir yetiştiriciliği eğitimi verildi - Son Dakika

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Üreticilere kenevir yetiştiriciliği eğitimi verildi
6 saat önce
Karabük'ün Eflani ilçesinde üreticilere kenevir yetiştiriciliği eğitimi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:40 Kaynak: İHA
Karabük'ün Eflani ilçesinde üreticilere kenevir yetiştiriciliği eğitimi verildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Eflani ilçesinde bulunan üreticilere Kenevir yetiştiriciliği eğitimi verildi. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İsmail Özarslan tarafından verilen eğitime Ziraat Odası Başkanı Hasan Benlioğlu, Eflani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, köy muhtarları ve üreticiler katıldı. - KARABÜK
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