Üreticilere Patates Dikim Zamanı Uyarısı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde fındıktan sonra en fazla üretimi yapılan ürün olan patatesin yanlış zamanda dikiminin yapılmaması uyarısında bulunuldu.

Akçaabat Zirat Odası'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, son yıllarda patates fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle özellikle yöre insanının kendi patatesini üretme yönünde hareket ettiği belirtildi. Açıklamada "Köylerde yaşayan nüfustan tutun da köyü olup da şehirde yaşayan her vatandaşımızın üretim planında muhakkak patates yetiştirmek vardır. Bazı dönemlerde üretim için harcanan parayla, manav ya da marketten daha fazla patates alabileceğini söylese de bölgemiz üreticileri için patates yetiştirme alışkanlığı adeta bir gelenek haline gelmiştir. Son yıllarda patates fiyatlarında ki dalgalanma vatandaşların kendi patateslerini üretmelerini de elzem kılmaktadır. Başta Akçaabat ilçemizde olmak üzere Trabzon ilinin birçok ilçesinde patates üretimi yapılmaktadır. Patates yetiştiriciliği denize yakın bahçelerden tutun da yaylara kadar geniş alana yayılmıştır" denildi.



"Tohumu şimdi alsak bile dikim için Nisan Mayıs aylarını bekleyelim"



Tohumluk patates satışlarının başladığı şu günlerde patates yetiştiriciliği aşamalarının tekrar gözden geçirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada "Patates bitkisi ılıman iklim şartlarında yetiştirilebilen, yurdumuzda bölgelere göre Ocak-Şubat (Akdeniz-Ege) ayından itibaren dikilip, dikimi Nisan-Mayıs (İç Anadolu-Karadeniz) aylarına kadar devam etmektedir. Bölgemiz diğer bölgelere nazaran yaz mevsimini daha serin ve kış mevsimini de daha ılıman geçiren bir bölgedir. Kış aylarında hava sıcaklıları sıfırın altında çok seyretmese de kış mevsimi bölgemiz için birçok tarım ürünü yetiştiriciliği açısından da uygun değildir. Örtü altı üretiminde dahi kışın verim ve kalite konusunda düşüşler yaşanması olağan bir durumdur. Patates üretimi açısından bölgemizi ele aldığımızda; nisan ayına kadar hatta bazı bölgelerde mayıs ayına kadar patates yumrusu dikimi yapılması son derece yanlıştır. Tohum (yumru) dikimi öncesi iyi bir toprak ve tohum yatağının hazırlığı yanında toprak sıcaklığı ortalama 13 C ye ulaşmış olmalı ve ilerleyen süreçte de bu sıcaklık daha aşağılara düşmemelidir. Bölgemizde hava sıcaklıkları özellikle Ocak ve Şubat aylarında günlük olarak 16-22 C sevilerine ulaşmaktadır. Fındık erkek çiçeklerinin (püs) polen salması açısından çok önemli olan bu sıcaklık değerleri patates üretimi açısından yalancı bahar sıcaklığı kıymetindedir ve bu sıcaklık değeri riskli durumu doğurmaktadır. Şubat ayı ılıman geçip yumruların çimlenip, patates bitkisinin büyümesiyle, Mart-Nisan aylarında yaşanan düşük sıcaklıklar patates bitkisinin üşümesine hatta strese girmesine neden olmaktadır. Bunun sonucunda da 1'e 20 kata kadar alınabilecek verim, 1'e 5 kata kadar düşmektedir. Genç, sertifikalı tohum kullanılmasını şiddetle tavsiye etmemizle birlikte bu tohumların doğru zamanda, doğru yöntemle dikilmesini de ayrıca önemsemekte ve tavsiye etmekteyiz. Tohumluk patates satan yerlerde patates tohumları yavaş yavaş tezgahtaki yerlerini almaya başlamıştır. Tohumları şimdi alsak bile uygun şartlarda muhafaza ederek Nisan-Mayıs aylarında dikilmesini tavsiye etmekteyiz" ifadelerine yer verildi.



Patates dikiminde dikkat edilecek hususlar



"Dikim esnasında sıra arası ve sıra üzeri mesafelerini sık tutmayarak 75*35 ya da 60*60 cm mesafelerde dikim yapılmalıdır" uyarısında bulunulan açıklamada şu konulara dikkat çekildi:



"Her patates dikim çukuruna bir adet tohumluk yumru bırakılmalıdır. Eğer dikim yapılacak yumru büyükse uygun yerden kesilerek yine dikim çukuruna bir adet yumru parçası gelecek şekilde dikim yapılmalıdır. Bölgemizde patates tohumlarının erken dikilmesinin esas nedeni yağışlı döneme denk getirilme isteğidir. Bölgemizde damla sulama kültürü çok yaygın değildir. Bunun yanı sıra patates bitkisi dikimden sonra bölgemizde sulanmamaktadır. Bu ve benzeri sebeplerden ötürü erken ve yanlış zamanda dikimi yapılan patates bitkisi yeterince ışık ve sıcaklığa maruz kalmadığından patates bitkisinden bol ve kaliteli ürün elde edilememektedir. Erken dikimden kaynaklı yağışlı döneme denk gelen patatesin Mildiyö hastalığından tamamen kaybedilmesi de başlıca bir sorundur. Ocak- Şubat aylarında dikim yapılacak toprak, bel ya da uygun alet ekipman ile bellenerek toprak işlenmelidir. Kar, soğuk ve yağmura maruz kaldıktan sonra gevşemiş ve yumuşamış olan toprağa yumru dikimi için uygun zaman olan Nisan-Mayıs ayları beklenmelidir. Dikim öncesi taban gübrelemesini de yaparak yumru dikimi yapılmalıdır." - TRABZON

