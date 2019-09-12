Son Dakika Haberleri: Üreticilere şiddetli yağış uyarısı
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Üreticilere şiddetli yağış uyarısı

48 dakika önce

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Bölgesi genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı üretici ve ilgilileri uyardı.

Üreticilere şiddetli yağış uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Bölgesi genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı üretici ve ilgilileri uyardı.


Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Ege Bölgesi 13 Eylül 2019 Cuma günü serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Yağışların bölge genelinde, yarın günün ilk saatlerinden itibaren gün boyunca aralıklı gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış anında bölgenin iç kırsal kesimlerinde kısa süreli dolu yağışı da meydana gelebileceği tahmin ediliyor.


Beklenen gök gürültülü sağanak yağışların ve dolu yağışının sebep olabileceği olumsuzluklara karşı meyve kurutma sezonunun devam ettiği bu günlerde özellikle Manisa ve Aydın illeri geneli ile İzmir'in iç kesimlerindeki tarımsal faaliyetlerle uğraşan çiftçilerin ve ilgililerin ürünlerinin zarar görmemesi için dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. - AYDIN

Eylül, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:02 Kaynak: İHA
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