Son Dakika Haberleri: Üreticilere "Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Eğitimi" Verildi

Üreticilere "Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Eğitimi" Verildi

52 dakika önce

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Alpu'da üreticilere Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında "Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Eğitimi" verildi.

Üreticilere
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Alpu'da üreticilere Bursa-Eskişehir- Bilecik Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında "Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Eğitimi" verildi.

61 üreticinin katılım gösterdiği eğitim programında bir konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, hayvan yetiştiriciliğinde maliyetin yüzde 60-70 arasındaki girdisinin yem olduğunu ve kaba yemlerin, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenmesinde vazgeçilmez öneme sahip olduğunu belirterek, kaba yeme dayalı hayvan besleme yapmayan işletmelerin kar elde etmelerinin mümkün olamayacağını ifade etti.

Eskişehir'de kaba yem açığını azaltmak amacıyla Alpulu üreticilere eğitim verildiğini ifade eden Sever, bu tür eğitimlerle yem bitkisi üretim alanlarının artırılması ile birlikte söz konusu alanlardan elde edilecek ot kalitesinin de yükseltilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Eğitim Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Baytekin tarafından yem bitkileri yetiştiriciliği ve hayvan beslenmesi konularında eğitim verilmesi ve karşılıklı soru-cevap kısmıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:32 Kaynak: İHA

Bursa, Bilecik, Eskişehir, Yaşam
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