Üreticilere yüzde 40 hibe ile destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Üreticilere yüzde 40 hibe ile destek - Son Dakika Ekonomi

Üreticilere yüzde 40 hibe ile destek

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 40 hibe ile düve alım desteğine Afyonkarahisar'ın da dahil edildiği bildirildi.

Üreticilere yüzde 40 hibe ile destek, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 40 hibe ile düve alım desteğine Afyonkarahisar'ın da dahil edildiği bildirildi.


Bu yıl kapsamı genişletilerek düve alım desteğine Afyonkarahisar'da dahil edildi. Hayvancılıkla uğraşan ve işletmesini büyütmek isteyen yetiştiriciler bu desteklemeden faydalanabilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, "Bilindiği üzere; 2019 yılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği 20 Kasım 2019 tarihinde yayımlanmıştır. Bu tebliğ ile daha önceki yıllarda destekleme kapsamında bulunmayan İlimiz'de ilk kez düve alım desteği kapsamına alınarak, 2019 yılında yetiştiricilerimizin bu desteklemeden faydalanabilmesi imkanı bakanlığımızca sağlanmıştır. Bu kapsamda; desteklemeye esas 2019 yılı düve ve manda fiyatları Bakanlığımızca belirlenmiş olup; destek miktarı düve-manda alım bedelinin yüzde 40'ı kadarıdır. Yani yetiştiricilerimiz, tebliğ kapsamında belirlenen teknik ve sağlık şartları taşıyan hayvanları temin ettikleri takdirde Bakanlığımızın belirlediği birim fiyatlar üzerinden hayvan başına yüzde 40 destekleme alabileceklerdir. Desteklemeye esas 2019 yılı gebe düve fiyatı 12 bin 500 TL ve 8-15 aylık boş dişi sığır fiyatı 7 bin 500 TL, gebe manda fiyatı 10 bin TL ve 8-15 aylık boş dişi manda fiyatı 6 bin TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte; bir işletme; kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlanabilir. Ayrıca düvelerin ve mandaların, düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden temin edilmesi gerekmektedir. Düve Alım Destekleme başvuruları 14 Ocak 2020 tarihinde sona erecek olup; yetiştiricilerimiz ayrıntılı bilgi için il ve ilçe müdürlüklerimize başvurabilirler" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:10 Kaynak: İHA
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