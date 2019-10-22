Son Dakika Haberleri: “Üreticilerimizle birlikte bu zor yılı aşacağız”
Son Dakika Ekonomi “Üreticilerimizle birlikte bu zor yılı aşacağız”

“Üreticilerimizle birlikte bu zor yılı aşacağız”

32 dakika önce

Bu yıl ortaklardan 85 bin ton ile son 10 yılın en yüksek rekolte beyanının geldiği Marmarabirlik'te Yönetim Kurulu Başkan Hidamet Asa, "Bu yıl ödeyebileceğimiz miktar kadar ürün alımı yapılmasına karar verilmiştir" dedi.

“Üreticilerimizle birlikte bu zor yılı aşacağız”, System.String[]

Bu yıl ortaklardan 85 bin ton ile son 10 yılın en yüksek rekolte beyanının geldiği Marmarabirlik'te Yönetim Kurulu Başkan Hidamet Asa, "Bu yıl ödeyebileceğimiz miktar kadar ürün alımı yapılmasına karar verilmiştir" dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39 
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