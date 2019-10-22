“Üreticilerimizle birlikte bu zor yılı aşacağız”
32 dakika önce
Bu yıl ortaklardan 85 bin ton ile son 10 yılın en yüksek rekolte beyanının geldiği Marmarabirlik'te Yönetim Kurulu Başkan Hidamet Asa, "Bu yıl ödeyebileceğimiz miktar kadar ürün alımı yapılmasına karar verilmiştir" dedi.
Bu yıl ortaklardan 85 bin ton ile son 10 yılın en yüksek rekolte beyanının geldiği Marmarabirlik'te Yönetim Kurulu Başkan Hidamet Asa, "Bu yıl ödeyebileceğimiz miktar kadar ürün alımı yapılmasına karar verilmiştir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39
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