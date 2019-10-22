“Üreticilerimizle birlikte bu zor yılı aşacağız”

Bu yıl ortaklardan 85 bin ton ile son 10 yılın en yüksek rekolte beyanının geldiği Marmarabirlik'te Yönetim Kurulu Başkan Hidamet Asa, "Bu yıl ödeyebileceğimiz miktar kadar ürün alımı yapılmasına karar verilmiştir" dedi.