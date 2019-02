Üreticilerin Faydasına Olacak Bir Çalışma"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sofralarda uygun fiyatlarda sebze ve meyve tüketiminin sağlanıyor alması gerektiğini belirterek, " Ürünleri 50 kuruştan 5 liraya götüren aradaki sıkıntı her neyse bunu çözmek zorundayız. Bunun çözümü de iktidar olarak bizde.

Oktay, AK Parti Antalya İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Antalya'nın turizm kenti olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin turizm hedeflerini revize ettiğini hatırlatan Oktay, yeni hedefin 70 milyon turist ve 70 milyar dolar gelir olarak belirlendiğini bildirdi.



Bu hedefe ulaşmada Antalya'nın etkin rol üstleneceğini ifade eden Oktay, "Antalya'nın 70 milyon turist 70 milyar dolar gelir hedefine ulaşmamız için yeniden bir hamle yapmasını bekliyoruz. Bundan en fazla payı Antalya'nın almasını arzuluyoruz." diye konuştu.



Turizmin çeşitlendirildiğini sadece deniz, kum, güneş olarak değil, tarihi, kültürü, inanç turizmi gibi potansiyelleri de zenginleştirdiklerini anlatan Oktay, Göbeklitepe'yi örnek gösterdi.



Antalya'nın aynı zamanda bir tarım kenti olduğunu vurgulayan Oktay, yeni hal yasasına da değinerek, "Tüketiciyi ve üreticiyi rahatlatacak bir çalışma içindeyiz. Yükünü, emeğini çektiğiniz ürünün tüketiciye giden boyutuna baktığınızda, buradan 50 kuruşa giden bir ürünün 5 liraya tüketicinin sofrasına indiğini gördüğümüzde bu bize ağır geliyor. Bunu da öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta dile getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.



Kazanacaksa her iki kesimin kazanması gerektiğini vurgulayan Oktay, sözlerine şöyle devam etti:



"Hem üreticimizin hem de tüketicilerimizin kazanmasını arzuluyoruz. Sofralarımızda uygun fiyatlarda sebze ve meyve tüketimini sağlıyor olmamız gerekiyor. Bu et boyutunda da aynı aslında. Ürünleri 50 kuruştan 5 liraya götüren aradaki sıkıntı her neyse bunu çözmek zorundayız. Bunun çözümü de iktidar olarak bizde. Dolayısıyla çalıştığımız hal yasası asla ve asla Antalya'daki üreticilerimizi veya diğer kentlerimizdeki üretildikten sonraki hale kadar gelen boyutu etkileyecek bir çalışma değil. Burada üretici birliklerinin güçlendirilmesi kesinlikle önemli, üreticilerimizin güçlendirilmesi kesinlikle önemli, üreticilerden alındıktan sonra sizlerden alındıktan sonra 5 liraya geçmeden tüketicilere ulaşıyor olması önemli. Dolayısıyla eğer burada bir çalışma yapıyorsak şuna inanmanızı arzu ediyorum, bu çalışma Antalyalıların, üreticilerin ve Antalya'da tarımla ilgilenen her kesimin faydasına bir çalışma olacaktır. Sizin aleyhinize bir çalışma asla çıkmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da arzusu bu zaten."



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de bu konuyla yakından ilgilendiklerini aktaran Oktay, bu konuyla ilgili bir yasa hazırlanacaksa bunu TBMM'nin yapacağını, kendilerinin teknik anlamda çalışma yürüttüklerini bildirdi.



"31 Mart akşamı güzel müjdeyi ileteceğiz"



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da teşkilat üyeleriyle bugüne kadar fedakarca çalıştıklarını, çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Antalya'daki oyumuzu

ikiye katladık, yüzde 43'lere çıkardık. Yüzde 50'nin üzerine de çıkabiliriz.

Biz inanıyoruz ve çalışıyoruz. İnşallah Antalya'da tüm belediye başkan

adaylarımızı tekrardan hizmet başına getireceğiz. İnşallah 31 Mart akşamı güzel

müjdeyi Cumhurbaşkanımıza ve sizlere ileteceğiz." ifadelerini kullandı.



