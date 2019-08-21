Son Dakika Haberleri: Üreticilerin fındıkları harmanlarda kurutuluyor
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Üreticilerin fındıkları harmanlarda kurutuluyor

44 dakika önce

Fatsa Ziraat Odasının üreticiler için kurduğu kurutma merkezi fındıklarını aniden kurutması için üreticilere yardımcı oluyor.

Üreticilerin fındıkları harmanlarda kurutuluyor, System.String[]

Fatsa Ziraat Odasının üreticiler için kurduğu kurutma merkezi fındıklarını aniden kurutması için üreticilere yardımcı oluyor.


Kurutma makineleri ile üreticilerin fındıklarını hem harmanda hem de kurdukları tesislerde kurutuluyor. Üreticiler, fındığını yağışlar nedeniyle kurutamadığı bu günlerde fındığı kurutmak için gece-gündüz çalıştıklarını söyleyen Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, "Kurutma makineleri üreticilerden gelen yoğun talep üzerine 24 saat hizmet vermektedir. Bolaman'da Fatsa Ziraat Odası Çiftçi Eğitim Çiftliğinde bulunan 3'er tonluk iki kurutma makinemizde fındığınızı kurutmak için 500 gr numune ile gidip nem ölçer cihazıyla fındığınızın nemini ölçüldükten sonra işlemler gerçekleşiyor. Kurutma makineleri ile üreticilerin fındıklarını hem harmanda hem de kurdukları tesislerimizde kurutuyor" dedi. - ORDU

Gürsu, Fatsa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:30 Kaynak: İHA
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