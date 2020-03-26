Üreticilerin gözü don ve soğuk tehlikesinde

Korona virüsü salgını nedeniyle kısmi karantina şartlarına uyum sağlamaya çalışan Ödemişli meyve üreticileri, bir yandan salgının yayılmaması için evlerinde kalmayı tercih ederken, bir yandan da tarımsal faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Tarım vakit kaybının olamayacağını belirten üreticiler, "İki-üç hafta evden dışarı çıkmazsak ekim-dikim sezonunu kapatırız. Bu da yazın meyve ve sebzenin daha pahalı olmasına yol açar" dedi.



Ödemişli meyve üreticileri, korona virüsünün yaygınlaştığı şu günlerde tarımsal faaliyetlerini sürdürüyor. Bir yandan virüsten kendini koruyan diğer yandan da tarlalarındaki ürünleri sürekli kontrol eden üreticiler, başta erik olmak üzere bir çok meyve ağaçlarının çiçeklenme döneminde olduğunu belirtti.



Ödemişli üretici Hasan Işık, "Mart ayı başından bu yana gözümüz meyve ağaçlarında" diyerek, "Ağaçların geçtiğimiz günlerde yaşanan soğuklardan etkilendiğini düşünüyoruz; fakat erken dönem olduğu için belki telafi edilebilir. Çiçeklenme döneminde meydana gelebilecek don olayları meyve ağaçlarındaki rekolteyi olumsuz anlamda etkiler. İnsanlık koronaya dikkat kesilmişken biz de don olayını takip ediyoruz" dedi.



Son yıllarda tarım sigortasının tanınmaya başlandığını belirten İsmet Uysal da, "Tarım sigortası yaptırsak da eğer olumsuz hava şartı ile karşılaşırsak, ülke ekonomisi bundan olumsuz etkilenir. Korona nedeniyle bildiğimiz gibi sınırlarda da bazı önlemler var. İhraç ve ithalat önlemleri nedeniyle sıkıntılı bir döneme giriyoruz. Sigortalar; dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskınının ürünlerde neden olduğu miktar kaybını karşılıyorlar; ama üreticimiz de bu konuda tam olarak bilgi sahibi değil" şeklinde konuştu. - İZMİR