Son Dakika Haberleri: Üreticilerin Kuzu Telaşı

Üreticilerin Kuzu Telaşı

41 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine baharında müjdeleyicisi olan kuzuların doğmasıyla iş yükleri ikiye katlanan üreticileri tatlı bir telaş sardı.

Üreticilerin Kuzu Telaşı, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine baharında müjdeleyicisi olan kuzuların doğmasıyla iş yükleri ikiye katlanan üreticileri tatlı bir telaş sardı.

İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde tarım ve hayvancılık yapan aileler, besledikleri koyunlarla geçimlerini sağlıyor. Baharın da müjdeleyicisi olarak bilinen kuzuların doğmasıyla iş yükleri ikiye katlanan üreticileri tatlı bir telaş sardı. Yeni dünyaya gelen kuzuların bakımını ve beslenmesini yapan aileler, onları her gün sabah ve akşam saatlerinde anneleriyle buluşturuyor. Gün boyu süt emmek için ağılda sabırsızlıkla bekleyen kuzular, buluşma vaktinde ise annelerini kokusundan dakikalar içerisinde buluyor.

Köyde çiftçilikle uğraşan 3 çocuk annesi Nergiz Taşar, 40 koyunları olduğunu belirterek, "Sabah ve akşam saatlerinde kuzularla annelerini bir araya getiriyoruz. Bazı kuzularımızın annelerinin sütü az olduğu için biberonla besliyoruz. Zor bir iş, ancak geçimimizi sağlamak için hayvancılıkla uğraşıyoruz" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:32 Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amcasını Öldürerek Parçalara Ayıran Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı Çiğ Köfteci, İki Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı

Suriyeli İş İnsanının 1,5 Milyon Dolarının Çalınması 35 Yıl Önce Ütü ile Başladığı Antika Tutkusu İşi Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 10:13:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üreticilerin Kuzu Telaşı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]