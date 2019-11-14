Üreticilerin yüzü büyükşehirle gülüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Yunusemre ilçesi Küçükbelen Mahallesinde bulunan hayvan içme suyu (HİS) göletinde temizlik ve onarım çalışması yaparak mevcut göleti daha da kullanışlı hale getirdi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerdeki hayvan üreticilerine destek vermek için yürüttüğü çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri bin 180 küçükbaş ve 320 büyükbaş hayvanın yanı sıra yaban hayvanlarının da faydalandığı gölette temizlik ve onarım çalışması yaptı. Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Durmuş tarafından yapılan başvuru üzerine çalışma başlatan ekipler, göletin zemininde bulunan balçığı temizleyerek, küçük olması sebebiyle su tutma kapasitesi azalan göleti genişletme çalışması yaparak göleti daha kullanışlı hale getirdi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Yapılacak çalışma sonunda yaklaşık bin 500 hayvanın su ihtiyacının karşılandığı göletlerin hem su tutma kapasitesi artacak hem de hayvanların balçıkla mücadele etmeden daha temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşması sağlanacaktır. Göletlerden iki tanesinde temizlik çalışması tamamlanmıştır. Diğer bir gölette temizlik yanında onarım ve büyütme çalışması yapılacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları ile ilimizde tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan üreticilerimizin üretim faaliyetleri sırasında karşılaştıkları sorunları asgariye indirmek için çalışmaktayız. Çiftçilerimizin üretime devam etmeleri hem kendi geçimlerini sağlamalarına, refah düzeylerinin artırılmasına hem de biz tüketicilerin sağlıklı ve uygun fiyatlardan gıda maddelerine ulaşmasını sağlamak için önemli bir noktadır. Üretime ve kırsal kalkınmaya destek olmak adına çalışmalarımız aralıksız devam edecektir." dedi.



Küçükbelen Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Durmuş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e selam ve teşekkürlerini ileterek, yıllardır temizlenmeyen göletin temizlendiğini belirterek, "Emeği geçen tüm Büyükşehir çalışanlarından Allah razı olsun. Hayvanlarımızın yazın içme suyu ihtiyaçlarını karşıladıkları göletler toprak ve balçıkla dolmuştu. Dolan göletlerin az su depolaması nedeniyle suyumuz yazın ortasında bitiyordu. Çamur balçık dolu göletlerden hayvanlar rahat su içemiyordu. Şimdi temizlik çalışması yapıldı. Bu hizmetten şahsım ve mahalle halkım çok mutlu olduk. Hem hayvanlarımız hem bizler eziyet çekiyorduk Allah razı olsun." diye konuştu. - MANİSA