Üreticilerine bal süzme makinesi - Son Dakika

Üreticilerine bal süzme makinesi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kaymakam Hasan Çiçek tarafından bal üreticilerinin istifadesine sunulmak üzere 4 adet bal süzme makinesi teslimi düzenlenen törenle yapıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kaymakam Hasan Çiçek tarafından bal üreticilerinin istifadesine sunulmak üzere 4 adet bal süzme makinesi teslimi düzenlenen törenle yapıldı.

Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı


Emet Hükümet Konağı önünde gerçekleşen teslim törenine Kaymakam Hasan Çiçek, İl Genel Meclis üyesi Halil Mallı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Hüsnü Kabar, muhatarlar ve bal üreticileri katıldı.


Kaymakam Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, "Öncelikle bal süzme makinelerinin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman üreticilerimizin yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Bundan kısa süre önce Dereli ve Yağcık Köyü Muhtarlıklarımıza dut ve üzüm üretiminde ön plana çıkmaları nedeniyle, üreticilerimizin istifadesine sunulmak üzere dut ve üzüm sıkma makinesi hibe etmiştik. Bu makineler ile işlemler hem kolaylaştırılmış oldu, hem de daha modern ve hijyenik bir imkan sağlanmış oldu. Şimdide ilçemizde yerleşik ve İğdeköy köyünde de hem yerleşik, hem de çeşitli yerlerden gelip bal üreticiliği yapan vatandaşlarımızın istifadesine sunulmak üzere, bal süzme makineleri teslim edilmiştir. İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliğince satın alınan bu makinelerle petekli balın peteklere zarar vermeden süzülmesi sağlanacak ve bu işlem daha da kolaylaşacaktır. İlçemizin bitki örtüsündeki çeşitlilik ve polen miktarının fazla olması, yavru miktarını ve gelişmesini arttırdığı için son yıllarda gezginci arıcılar ilçemizi daha fazla tercih etmektedir. İlçemizde yerleşik olarak 24 üreticimiz 1677 arılı kovanda üretim yapmaktadır. Bal, dünya geleceği açısından çok önemli bir gıda ürünüdür. Aynı şekilde arı da stratejik bir canlıdır. Bu bağlamda ilçemizde de arıcılığın ve arıcılık yapan çiftçilerimizin teşvik edilmesi önem arz etmektedir. İnşallah biz bu konuda yapılan çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Kadın ve erkek bütün çiftçilerimizle arıcılık alanındaki üretim hacmini ve kalitesini inşallah hep birlikte artıracağız. Bal süzme makinelerinin hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Hasan Çiçek, Hükümet, Kütahya, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Üreticilerine bal süzme makinesi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:55 Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi 16:54 Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:32 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Yabancı sayısının azaltılmasından yanayım 16:11 İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici 16:11 3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren cani kameralara yakalandı 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:19 Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 13:41 Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz 13:30 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
16:55
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
16:54
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Yabancı sayısının azaltılmasından yanayım
16:32
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
16:11
3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren cani kameralara yakalandı
16:11
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
15:08
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 17:32:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üreticilerine bal süzme makinesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]