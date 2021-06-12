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Üreticimiz Emeğinin Karşılığını Bulacak - Son Dakika

Üreticimiz Emeğinin Karşılığını Bulacak

12.06.2021 23:22
Üreticimiz Emeğinin Karşılığını Bulacak, System.String[]

Vali Salih Ayhan, hafta sonu mesaisine arıcılık faaliyeti olan köyleri ziyaret ederek başladı.

Vali Salih Ayhan, hafta sonu mesaisine arıcılık faaliyeti olan köyleri ziyaret ederek başladı.

Hafik ilçesi Pusat köyünde köy muhtarı ve vatandaşlarımızca karşılanan Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler, köyde arı sütü ürünleri üreten Veli Murat Çınar'ı ziyaret etti. Ender olarak elde edilen arı sütü sağımı da yapan Vali Ayhan, üreticiye ve ailesine bereketli hasatlar diledi.

Baharla birlikte yüksek rakımlı yaylaları ve yeşilin her tonunun görüldüğü el değmemiş tabiata sahip Tozanlı Vadisi'ni de gezen Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler, Ekingölü köyünde 'Organik Arıcılık' projesinden destek alan arı işletmecisi Yusuf Atmaz'ın misafiri oldu.

"İhtiyaçları Çözeceğiz"

Hafik ilçesi Olukbaşı köyünü ziyaret eden Vali Ayhan ve beraberindekiler, köy halkıyla bir araya geldi. Kendisine iletilen talepleri dinleyen Vali Ayhan, "Anadolu'nun gizli hazinesi bu bölgenin ulaşım başta olmak üzere diğer ihtiyaçlarını program dahilinde çözeceğiz. " dedi.

Tozanlı Vadisi'nin muhteşem doğasında asırlardır organik balın elde edilmesinde kullanılan sepet kovanı, geleneksel yöntemlerle yapılmaya devam ediyor. Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler de Olukbaşı köyünde arı işletmecisi Ali Yaşar'ı ziyaret ederek, el yapımı organik sepet kovanlarını inceledi.

Gelenekleri, kadim kültürü, cana yakın insanıyla Tozanlı Vadisi'nin derinliklerindeki Gülpınar köyünü ziyaret eden Vali Ayhan, kendisini karşılayan köy halkıyla hasbihal etti. Vali Ayhan, "Tozanlı Vadisi Organik Arı Yetiştiriciliği" projesinden destek almaya hak kazanan arı işletmecisi Murat İncir'e de başarı diledi.

Günün son ziyaretini Karabalçık köyüne yapan Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler, organik arıcılık yapan Turan Ceylan'ın işletmesini ziyaret etti. Arı ürünlerini inceleyerek bilgi alan Vali Ayhan, arıların oğul verdiğini görünce geleneksel sepet kovanına arıları kendi elleriyle koydu.

"İnancımız Giderek Artıyor"

Tozanlı Vadisi Organik Arı Yetiştiriciliği" projesini geçen yıl uygulamaya başlandığını ve çok olumlu geri dönüşler alındığını belirten Vali Salih Ayhan, "Bugün bu bölge içinde faaliyetlerini sürdüren küçük ve orta ölçekli arıcılık işletmelerimizi ziyaret ettik. Çok bereketli bir gün oldu. Bu coğrafyanın güzelliklerini ve üreticilerimizin heyecanını gördükçe Sivas'ın arıcılık üssü olması hedefine inancımız giderek artıyor. " dedi.

"İlimiz Hak Ettiği Yeri Alacak"

Sivas'ın geniş ve kaliteli meralara sahip olduğunu aktaran Vali Ayhan, "İlimiz, muhteşem coğrafyasıyla, florasıyla, zengin endemik bitki türleriyle ülkemizin nadide bir şehri. Henüz istenilen noktada değiliz. İnşallah iki yıldır yürütmekte olduğumuz bu altyapı çalışmaları neticesinde ilerleyen zamanlarda Sivas, arıcılıkta, arı ürünlerinde ve bal üretiminde adından sıkça söz ettirecek. ORAN, DAP, Sivas İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman İl müdürlüğümüz koordinesinde ve arıcı müteşebbislerimizin gayretleriyle ilimiz hak ettiği yeri alacak. Üreticimiz emeğinin karşılığını bulacak. " ifadelerine yer verdi.

SİVTAŞ bünyesinde arı ürünlerine yönelik laboratuvar, AR-GE, paketleme, satış ve pazarlama birimleri oluşturulacağını ve çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanacağını ifade eden Vali Ayhan, "Sivaslı üreticilerimizin elde ettiği arı ürünlerini ve balı nitelikli bir pazarlamayla herkesin istifadesine sunacağız. " dedi.

"Güzel Sonuçlar Elde Edeceğiz"

Tozanlı Vadisi'nin organik arıcılıkta bir merkez haline getirileceğini söyleyen Vali Ayhan, "Tozanlı Balı adı altında büyük bir marka oluşturacağız. Uluslararası tanıtımı ve ihracat çalışmalarını hazırlıyoruz. Sivas'ın arıcılıkta büyük bir potansiyeli var. Bizler küçük dokunuşlarla bunu ortaya çıkarıyoruz. Bilimsel ve akademik bilgimizi, irademizi, heyecanımızı ve kurumsal birlikteliğimizi bir araya getirerek daha güzel sonuçlar elde edeceğiz. Çalışmalarımızda bize destek olan, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Üreticilerimize bereketli hasatlar ve bol kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Köy ziyaretlerine Vali Salih Ayhan'ın yanı sıra; İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız ile Hafik İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Şeyhoğlu katıldı.

Üreticimiz Emeğinin Karşılığını Bulacak

Salih Ayhan, Tarım, Çınar, Sivas, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Üreticimiz Emeğinin Karşılığını Bulacak - Son Dakika


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