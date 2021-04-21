Üreticinin elinde kalan elmalar vatandaşlara dağıtıldı

Elmalı ilçesinde çiftçilerin elinde kalan elmalar Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak Kepez ilçesinde vatandaşlara dağıtıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 11 Ayın sultanı Ramazan'da birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın bir örneğini daha hayata geçirerek, hem çiftçinin hem vatandaşların yüzünü güldürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla Elmalı'da çiftçilerin elinde kalan elmalar Büyükşehir Belediyesi tarafından ederinden satın alındı. İlk etapta Elmalı'nın Eskihisar Mahallesi'ndeki soğuk hava depolarından temin edilen tonlarca elma vatandaşlara dağıtılmak üzere belediye kamyonlarına yüklendi.

Vatandaşlara dağıtıldı

Elmaların dağıtımına Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kepez ilçesinden başlandı. Mahallelerde kurulan stantlarda üçer kiloluk poşetlerle gerçekleştirilen elma dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Böylece paylaşma ve dayanışma ayı Ramazan'da hem üreticiye hem de vatandaşlara destek sağlandı. Elma dağıtımları Ramazan ayı boyunca Antalya genelinde etap etap devam edecek. - ANTALYA