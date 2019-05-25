Son Dakika Haberleri: Üreticinin kahverengi altını: Fındık

Üreticinin kahverengi altını: Fındık

1 saat önce

Yaklaşan fındık sezonu öncesinde üreticiler 'kahverengi altın' olarak nitelendirdiği fındıklarına gözü gibi bakıyorlar.

Üreticinin kahverengi altını: Fındık, System.String[]
Yaklaşan fındık sezonu öncesinde üreticiler 'kahverengi altın' olarak nitelendirdiği fındıklarına gözü gibi bakıyorlar.

Bahçelerinde mahsullerinin son bakımlarını yapan fındık üreticileri serbest piyasada oluşacak fındık fiyatlarına devletin müdahale ederek 20 TL gibi bir rakam olursa 2019 yılının ikinci yarısını ekonomik olarak iyi geçireceklerini ifade ettiler.

Aylık gübre ve bahçe bakımlarını tamamladıklarını söyleyen üretici Ali Efrahim Cantürk, "Bahçelerimizde fındık iyi gözüküyor. Bizler de kahverengi altınımıza çok iyi bakıyoruz. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Çok zahmetli olan mahsulümüzü toplaması, kurutması ve pazara indirmesi gerçekten bizleri fazlasıyla yoruyor. Artık herkesin üreticinin yanında olmaya çağırıyoruz. Fındık olmasa bu bölgenin ekonomisi çok iyi olmaz ve insanlar sıkıntılı günler geçirir. Burada biz planlarımızı hep fındığa göre yapıyoruz. Düğünümüzü, nişanımızı, alacağımız evi, arabayı ve iş yerimizi. O yüzden emeği yüksek olan mahsulümüze sahip çıkmamız gerekiyor" dedi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:57 Kaynak: İHA
fındık fiyatları, Ekonomi
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