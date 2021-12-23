Üye Girişi
Üreticinin Meyve Fidanı Büyükşehir'den - Son Dakika

Üreticinin Meyve Fidanı Büyükşehir'den

23.12.2021 14:04
Üreticinin Meyve Fidanı Büyükşehir'den

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve nitelikli tarımın geliştirilmesi hedefiyle üreticilerin her daim yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ve Köprübaşı ilçelerinde 119 üreticiye 10 bin 680 zeytin, ayva ve cennet hurması fidanı dağıttı.

Fidanları teslim alan üreticiler, sağlanan destek nedeniyle memnuniyetini dile getirerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, "Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında il genelinde bin üreticiye 100 bin adet meyve fidanı desteğinde bulunuyor. Proje kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Gördes ve Köprübaşı ilçelerini ziyaret ederek, 119 üreticiye 10 bin 680 zeytin, ayva ve cennet hurması fidanını teslim etti. İlk olarak Gördes ilçesini ziyaret eden Usta'ya, buradaki programda Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ve MHP İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat eşlik etti. Kırsal kalkına kalkınma hamleleriyle üreticilerin her daim yanında olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, iyi dilek temennilerini iletti.

2 İlçede 10 bin 680 Fidan Desteği

Gördes ilçesinde düzenlenen fidan dağıtım töreninin ardından da Köprübaşı ilçesinde bir program düzenlendi. Buradaki programda Usta'ya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Enver Çetin eşlik etti. Fidanları üreticilere teslim eden Usta, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla hayata geçirdiğimiz "Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Gördes ilçemizde 77 üreticimize 4 bin 680 zeytin, bin 170 cennet hurması ve bin 50 ayva fidanı desteğinde bulunurken Köprübaşı ilçemizde de 42 üreticimize 3 bin 780 zeytin fidanını üreticimize teslim ettik. Üreticimize bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Başkan Ergün'e Teşekkür Ettiler

Fidanları teslim alan üreticiler de sağlanan destek nedeniyle memnuniyetini paylaşarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Köprübaşı, Hisarcık, Gördes, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Üreticinin Meyve Fidanı Büyükşehir'den - Son Dakika


YORUMLAR
500
Şaşkınlık yaratan iddia: 13 yaşındaki çocuk, 35 yaşındaki kadına tecavüz etti Şaşkınlık yaratan iddia: 13 yaşındaki çocuk, 35 yaşındaki kadına tecavüz etti         
14:07
Bir Zamanlar Çukurova'da bugün; Züleyha ve Hakan'ın ilişkisi ciddileşiyor Bir Zamanlar Çukurova'da bugün; Züleyha ve Hakan'ın ilişkisi ciddileşiyor         
13:54
Camdaki Kız'da bugün: Nalan, anne olabilecek mi? Camdaki Kız'da bugün: Nalan, anne olabilecek mi?         
13:43
Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu         
13:24
Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız         
13:17
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum         
12:23
Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü         
12:20
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı 9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı         
10:50
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
14:06 Şaşkınlık yaratan iddia: 13 yaşındaki çocuk, 35 yaşındaki kadına tecavüz etti
14:04 Afganistan'da açlığın bebek yüzü! 3 yaşındaki Kamila o kadar aç ki, ağlayamıyor!
13:54 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün; Züleyha ve Hakan'ın ilişkisi ciddileşiyor
13:53 Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!
13:42 Camdaki Kız'da bugün: Nalan, anne olabilecek mi?
13:33 Acun Ilıcalı "Dünyanın En Etkili 500 İş İnsanı" arasında yerini aldı
13:24 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 80 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu
13:20 Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz
13:16 Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız
12:57 Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 14:10:35. #1.11#
SON DAKİKA: Üreticinin Meyve Fidanı Büyükşehir'den - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement