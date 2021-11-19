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Adana'da Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin sorunlarını sahada dinliyor - Son Dakika

Adana'da Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin sorunlarını sahada dinliyor

19.11.2021 09:39
Adana'da Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin sorunlarını sahada dinliyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin sorun ve isteklerini saha çalışmasıyla yerinde dinliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin sorun ve isteklerini saha çalışmasıyla yerinde dinliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Feke ve Saimbeyli ilçelerinin ardından Yüreğir ilçesi Geçitli ve Ziyanlı mahallelerinde üreticilerle bir araya geldi.

Tekin, toplantıda bakanlığın desteklemeleri, hibe programları hakkında üreticilerin sorularını cevapladı.

Bakanlığın Kırsal Kalkınma Destekleri ile birçok yatırımcıya iyi imkan sunduğunu belirten Tekin, "Bu yıl makine-ekipman desteği adı altında birçok tarımsal makine alımı da destekleniyor. Tüm çiftçilerimizi bu desteklerden yararlanmaya davet ediyoruz. Bakanlığımızın desteği ile bu yıl ilimizde tıbbi ve aromatik bitki üretimini teşvik ettik, yaklaşık 1 milyon fideyi toprakla buluşturduk. Meyveciliği geliştirme projesi kapsamında 40 bin meyve fidanı ile çiftçilerimiz bahçelerini kurdular. Yüzde 75'i bakanlığımız destekli yem tohumu çiftçilerimize dağıtılarak hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz. Yerli tohumlarımızın üretimini teşvik ederek milli değerlerimize hep birlikte sahip çıkmaktayız." ifadesini kullandı.

Tekin, tarımın sürdürülebilirliği, üretimin devamlılığı için bakanlığın her zaman çiftçinin yanında ve destekçisi olduğunu dile getirdi.

Toplantıda, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Metin Toprak, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Birsen Ergün, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Ali Yalçın, Yüreğir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Dağlı da yer aldı.

Adana'da Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin sorunlarını sahada dinliyor
Adana'da Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin sorunlarını sahada dinliyor
Adana'da Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin sorunlarını sahada dinliyor
Adana'da Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin sorunlarını sahada dinliyor
Adana'da Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin sorunlarını sahada dinliyor

Bekir Pakdemirli, Saimbeyli, Adana, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin sorunlarını sahada dinliyor - Son Dakika


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