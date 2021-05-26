Samsun Büyükşehir Belediyesinden tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine fide desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere 225 bin 500 adet tıbbi ve aromatik bitki fidesi dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, çiftçilerin birim alandan katma değeri yüksek ürün elde etmesi için alım garantili Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi başlatıldığı belirtildi.

Projeyle köylerde ekonomik girdisi yüksek ürünlerin yetiştirilerek kırsal alanların cazibe merkezi haline gelmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, çiftçilere fide desteğinin yanı sıra damla sulama sistemi desteği de verildiği aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz, üreticilere 94 bin 500 tıbbi nane, 63 bin tıbbi adaçayı ve 68 bin ekinezya olmak üzere 225 bin 500 adet fide desteği verdiklerini bildirdi.

Hedeflerinin kırsalda yaşayan vatandaşın gelirini artırmak olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Bugüne kadar çok önemli projelerde başarılar elde ettik. İnşallah bu tıbbi aromatik bitkilerle de Samsun için güzel yol kat edeceğiz." ifadesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise tıbbi ve aromatik bitkilerle Samsun için yeni bir sayfa açılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarıma, üreticimize ayrı bir önem veriyor, üreticilerimizin ürettiği ürününde hakkını almasını istiyoruz ve gelir düzeylerinin artmasını hedefliyoruz. Büyükşehir olarak tarımsal hizmetlerimizin hepsi birbirini tamamlayan ve üreticilerimize destek olan hizmetler. Samsun'umuz da tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini artırarak üreticilerimizin gelirini artırmayı ve tıbbi aromatik bitkilerle Samsun için yeni bir sayfa açmayı hedefliyoruz."