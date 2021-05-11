Üreticiye destek için 120 ton süt peynir yapılarak dağıtılacak - Son Dakika

Üreticiye destek için 120 ton süt peynir yapılarak dağıtılacak

11.05.2021 08:12
Üreticiye destek için 120 ton süt peynir yapılarak dağıtılacak, System.String[]

Gaziantep Valiliği tarafından hayata geçirilen "Süt Üreticilerine Vefa" projesi kapsamında tam kapanma sürecinde üreticilerin elinde kalan sütler satın alındı, satın alınan sütler ise peynir yapılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Şehitkâmil Kaymakamlığı, Şahinbey Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde,'Süt Üreticilerine Vefa' projesi hayata geçirildi.Proje kapsamında 17 günlük tam kapanma sürecinde restoran ve yeme içme mekânlarının faaliyet gösterememesi ve mevsimsel arz fazlalığı nedeniyle süt üreticilerinin elinde kalan sütler satın alınarak peynir yapıldı. Yapılan peynirler ise 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ücretsiz ulaştırılıyor. Böylelikle hem üreticiye destek verilmiş hem de vatandaşlara yardım eli uzatılmış oluyor

Vali Davut Gül, proje hakkında değerlendirmelerde bulunarak,2'şer kilo halinde hazırlanan peynirlerin özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandığını söyledi.

Amaçlarının hem süt üreticilerini desteklemek hem de vatandaşlara yardım etmek olduğunu dile getiren Vali Gül, şunları söyledi:

"Herkesin bildiği üzere salgın döneminden geçiyoruz. Hem restoranların, yeme içme mekânlarının kapanması hem de mevsimsel olarak, süt üreticilerinin ürünlerinde arz fazlası oluştu. Bu sorunun ortadan kaldırmak için kaymakamlarımız, tarım müdürümüz, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanımız bir araya geldiler. Üreticilerimizin ellerindeki sütlerin işlenerek bir miktarının farklı yerlere pazarlanması geriye kalan kısmının da 65 yaş üstü büyüklerimize ve vatandaşlarımıza Vefa Sosyal Destek Grubu eliyle dağıtılması için çalışmalara başlandı. Gördüğünüz üzere 2 kilogram salamura haline getirilen peynirlerimiz koyun keçi sütlerinden yapıldı. Antep peynirinin o anlamda da marka değeri var. İlk etapta 10 ton olarak alacağız, ihtiyaca göre, arza göre bu sayıyı revize edeceğiz"

Vali Gül, ayrıca Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin sütlerinin işlenmesini isteyen üreticilere destek olacağını, yine kendi ürününü satmak isteyenler için de tarım ve hayvancılık faaliyetleri noktasında herhangi bir engel olmadığını, pazara götürerek ürünlerinin satışını yapabileceklerini hatırlattı.

Vefa Sosyal Destek Grubu, Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Üreticiye destek için 120 ton süt peynir yapılarak dağıtılacak - Son Dakika


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