Üreticiye destek, sofralara bereket - Son Dakika
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Üreticiye destek, sofralara bereket

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi dünyayı tehdit eden korona virüs salgınında üreticiyi ve tüketiciyi yalnız bırakmıyor.

Üreticiye destek, sofralara bereket, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi dünyayı tehdit eden korona virüs salgınında üreticiyi ve tüketiciyi yalnız bırakmıyor. Bu süreçte 67 bin 500 aileye erzak desteğinde bulunuldu ve bu destek için de kooperatiflere yaklaşık 30 milyon lira ödendi.

Sürdürülebilir tarımsal üretim ve yerel kalkınmayı ilke edinen İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele sürecinde de hem üreticinin hem destek bekleyen ailelerin yüzünü güldürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla başlayan "Biz Varız" dayanışma kampanyası çerçevesinde bu dönemde kooperatiflerden aldığı ürünleri desteklenmesi gereken ailelere dağıtıyor. Başkan Tunç Soyer, salgın sürecinde bölgedeki üreticilerin sorunlarına çözüm getirmek için tarım sektörünün paydaşlarıyla bir toplantı düzenleyerek yol haritası belirlemişti.

Kooperatiflerden alınıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 67 bin 500 aileye ulaştırdığı gıda yardımı paketlerindeki çay, şeker, peynir, bal, zeytin, zeytinyağı, pirinç, nohut, kuru fasulye ve bulgur gibi ürünlerin yanı sıra Süt Kuzusu projesi kapsamında dağıtılan süt ve paketlere eklenen kavurmalar da üretici kooperatiflerinden doğrudan temin ediliyor. Bu ürünler için üreticilere ödenen toplam miktar 30 milyon lirayı buluyor.

Sebze ve meyveler hal esnafından

Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte gıda paketlerine eklenmek üzere üretici birliklerinden temin ettiği 50 ton eti kavurmaya dönüştürerek, birer kilogramlık paketler halinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Soğan, patates, elma, portakal ve limondan oluşan taze sebze ve meyveler İzmir Sebze ve Meyve Hali esnafından alınarak "Direnç Paketi" adıyla ilk etapta 5 bin aileye teslim edildi. Süt Kuzusu projesi kapsamında yine salgın sürecinde 125 bin çocuğun kapısına bırakılan yaklaşık 1 milyon 300 bin litre süt de yine kooperatifler aracılığıyla İzmirli süt üreticilerinden alındı.

Kooperatifle alım sözleşmesi

Üreticiye yönelik destekler bununla da sınırlı kalmadı. İzmir'de hasat dönemi başlayan bakla üreticilerinin alın terinin karşılığını bulması ve ürünlerinin tüketiciye ulaştırılması için doğrudan üretici kooperatiflerinden alım yapıldı. Ödemiş'teki Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifiyle imzalanan alım sözleşmesi çerçevesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşları sağlıklı gıdayla buluşturmak için gıda kolilerine ikişer kilo taze bakla paketlere eklendi. Alımlar bezelye, enginar, erik ve kirazla devam edecek.

Seyyar Pazar'la ürünler tüketiciye ulaştı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin korona virüsle mücadele sürecinde tarım sektörüne yönelik bir diğer uygulaması ise Seyyar Pazar projesi oldu. Kısıtlamalar nedeniyle evden çıkamayan İzmirliler kapılarına kadar gelen pazaryeri sayesinde taze sebze ve meyveye ulaşma imkanı buldu. Bornova, Karşıyaka, Buca, Karabağlar ve Konak'ta hayata geçirilen Seyyar Pazar sayesinde ürünlerin tüketiciyle buluşturulması sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında soğan, patates, limon, elma ve portakal olmak üzere beş ana üründe fiyatı belirliyor ve bu sayede İzmir genelinde fiyat tanzimi sağlamayı hedefliyor. Seyyar Pazar'daki ürün çeşidi ise gelen talepler üzerine artırılıyor.

Halkın Bakkalı üreticiye nefes oldu

Korona virüs salgınında tüm ülkeye örnek bir dayanışma modeli uygulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Bizİzmir dijital platformları aracılığıyla Halkın Bakkalı'ndan satın aldıkları gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Türkiye'nin dört bir yanından 30 üretici kooperatifine ait yaklaşık 300 çeşit ürünün yer aldığı Halkın Bakkalı, hem yerel üretime destek oluyor, hem de kentliyi sağlıklı gıdayla buluşturuyor. İlk şubesi Kemeraltı'nda açılan ve ilerleyen dönemde tüm yurtta yaygınlaştırılması hedeflenen Halkın Bakkalı'nın ikinci şubesi ise Gültepe semtinde açılacak.

Süt tankı ve pazar desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentliyi sağlıklı ve güvenilir gıdayla buluşturmak amacıyla Bostanlı ve Balçova eko-pazarlarını da her hafta kesintisiz açmaya devam ediyor. Köylerde doğal ve hijyenik süt üretimini desteklemek ve sütün soğuk zincire dahil edilebilmesi için Bergama Kozak Çamavlu, Kiraz Çömlekçi ve Beydağ tarımsal kalkınma kooperatiflerine her biri 6 tonluk toplam üç adet süt soğutma tankı hibe edilecek.

Zeytin üreticilerine bordo bulamacı

Zeytin üreticilerinin en önemli sorunlarından halkalı leke hastalığına karşı havza bazlı mücadeleyi sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Barutçu ve Menderes Gölova'daki desteklerine Bayındır'ın Demircili, Ergenli ve Turan mahallelerini de ekledi. Destekler kapsamında yaklaşık 20 bin zeytin ağacında koruma desteği sağlayabilmek amacıyla bölgedeki zeytin üreticilerine bordo bulamacı dağıtıldı. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zeytin, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 02:33 Kaynak: İHA

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