Son Dakika Haberleri: Üreticiye Destek Sürüyor

Üreticiye Destek Sürüyor

2 saat önce

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kırsal Kalkınma Programı kapsamında yapımı tamamlanan yüzde 50 hibeli 500 başlık koyun ahırında incelemelerde bulundu.

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Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kırsal Kalkınma Programı kapsamında yapımı tamamlanan yüzde 50 hibeli 500 başlık koyun ahırında incelemelerde bulundu.

İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Programı kapsamında Polateli ilçesi Yeniyapan Köyünde yapımı tamamlanan yüzde 50 hibeli 500 başlık koyun ahırında inceleme yaptıklarını ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığımız her zaman üreticimizin ve çiftçimizin yanındadır. Bakanlığımızın her geçen yıl üreticiye ve çiftçiye desteği devam ediyor. Yeniyapan köyünde yüzde 50 hibeli 500 başlık koyun ahırında incelemelerde bulunduk. Bu projelerin yapımından başlayarak, bitimine kadar, daha sonraki süreçlerini de takip ediyoruz. Her zaman çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanındayız" dedi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:33 Kaynak: İHA

Kilis, Kadıoğlu, Ekonomi
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