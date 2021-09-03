Üreticiye teknik malzeme ve girdi desteği

AB finansman desteği ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Uygulamalı Çiftçi Okuluna katılan faydalanıcılara teknik malzeme ve girdi paketleri dağıtıldı.

FAO ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ortaklaşa Kilis'te yürütülen MADAD projesi kapsamında FAO Program Sorumlusu Sheikh Ahaduzzaman, Operasyon Sorumlusu Güray Dellal, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Özüberk, Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat ve Birlik üyelerinin katılımı ile Kilis'te uygulanmakta olan Zeytin Yetiştiriciliği Çiftçi Okulu grubunda faydalanıcılara motorlu testere ve zeytin toplama kasasından oluşan girdi paketleri törenle dağıtıldı. Kilis'te faaliyetleri devam eden Antepfıstığı Çiftçi Okulu faydalanıcıları ile antepfıstığı hasadı, yine teknik kursları sebze yetiştiriciliği ile ilgili saha ziyaretleri yapıldı. - KİLİS