Üreticiye tohumluk nohut desteği - Son Dakika

Üreticiye tohumluk nohut desteği

08.04.2021 11:02
Üreticiye tohumluk nohut desteği, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Silifke ilçesi Balandız Mahallesi'nde atalık sarı buğday desteği ile başlayan tarıma destek projeleri, Gülnar'da başlatılacak 'Yerel Nohut Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi' ile devam edecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Silifke ilçesi Balandız Mahallesi'nde atalık sarı buğday desteği ile başlayan tarıma destek projeleri, Gülnar'da başlatılacak 'Yerel Nohut Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi' ile devam edecek. Projenin protokol imzaları Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Özdemir tarafından atıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında yürütülecek proje için imzalar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Özdemir tarafından atıldı. Başkan Seçer, bu tarz çalışmaların Mersin tarımı ve üreticiler için önemli olduğunu vurgulayarak, "Tarım tüm Anadolu'da önemli. Bölgemizde de önemli. Tarihsel değeri de son derece farklı. İnsanların toplu yaşamaya başladığı dönemden bu yana Anadolu toprakları bugün gıda olarak, tarımsal üretimde üretilen tarım ürünlerinin anavatanı konumunda. Burası aslında doğal bir gen bankası. Dünyanın en fazla endemik bitkilerinin olduğu kadim bir coğrafya. Bunun yanında bizim bölgemizin, yani spesifik olarak Mersin'in de yaklaşık olarak yüz ölçümünün 4'te 1'ine yakın bir kısmında tarım yapılabiliyor. 380 bin hektar bir tarımsal potansiyele sahip bu bölge ve çok çeşitli ürünler yetiştirilebiliyor. Üreticilerimiz narenciyeden sebzeye, tarla bitkilerine kadar her çeşit tarımsal üretim yapabiliyor. Bunun yanında hayvancılık yine burası için önemli bir gelir kaynağı. Özellikle Toros Dağları'nın eteklerinde, kırsal mahallelerimizde, Yörük vatandaşlarımızın geçim kaynağı. Biz her alana yerel yönetimlerin bir görev alanı anlayışı ile müdahale etmeye, katkı sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Projenin yürütüleceği Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün kendileri için çok değerli bir yapı olduğunu belirten Seçer, "Bizim sizlerle iş birliği yapmamız Türk tarımı açısından son derece önemli. Bölgemiz tarımı açısından da önemli. Geçen yıl Balandız'da sarı buğday üretimi yaptık. Hem yerli çeşitlerimizin üretimi, bunun yaygınlaştırılması açısından önemli bir çalışma hem de üretim yapan üreticilerimizin ürününü desteklememiz de son derece önemli. Bu yıl da yine Balandız'da devam ediyoruz sarı buğdayla. 13 üreticimize tohum dağıtımını gerçekleştirmiştik. Zaten şu anda tarlada buğday üretim aşamasında. Önümüzdeki günlerde de inşallah yine hasadını beraber yaparız. Hasat dönemi de yaklaşıyor" diye konuştu.

Projenin yerel bir nohut çeşidinin hem üretimi hem de bölgede yaygınlaştırılması açısından güzel bir çalışma olacağını umut ettiğini dile getiren Seçer, "Yine bu yıl sizlerin önemli katkısı ile beraberlik içerisinde Gülnar'da 34 üreticimizle yapacağımız bu çalışma; ki her birine 5'er dekarlık tohum vereceğiz, toplamda 170 dekar önemli bir gelir o bölgeler için. Çünkü o bölgeler gerçekten rızkını taştan, topraktan çıkaran bölgeler. Küçük tarım alanları var. Yaşam şartlarının son derece zor olduğu yerler. O açıdan onlara da bir katkı olacak ama yine yerel bir nohut çeşidimizin de hem üretimi hem de bölgede yaygınlaştırılması açısından da güzel bir çalışma olacağını umut ediyorum. Memleketimize hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

"Buğday ile başlayan proje serüvenimiz nohutla devam ediyor"

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Özdemir ise "Burada olmaktan, sizinle olmaktan mutluyuz. Bizlere meslektaş olarak, AR-GE'ci olarak bu biyoçeşitlilikle, gen kaynakları ile uğraşan bir ekip olarak verdiğiniz destek için çok teşekkür ederiz. Buğday ile başlayan maceramız, proje serüvenimiz, nohutla devam ediyor, sizlerin desteğiyle. Şahsım, kurumum ve Genel Müdürlüğüm adına verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum Başkanım. Buğdayda çok güzel bir program da yaptık beraber. Şimdi devamında nohutla, Mersinimiz'in Gülnar ilçesinde 34 çiftçimizle 5'er dekarlık alanlarda yine bir örnek üretim modellemesi ve bu gen kaynaklarının toplanması, gen bankalarına kazandırılması ve bunları üreten çiftçilerle ilgili de sosyo-ekonomik araştırmaları da yapacağımız bir proje olacak. Yine sizin desteklerinizle. Mutluyuz desteklerinizden dolayı. Sizlere, ekibinize teşekkür ediyoruz" dedi.

İmzalar atıldıktan sonra Dr. Fatih Özdemir, günün anısına Başkan Seçer'e içerisinde siyez buğdayı yer alan cam fanus hediye etti.

Yerel nohut çeşitlerinin sürdürülebilirliği sağlanacak

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından yürütülecek proje ile Gülnar'da Bereket, Dayıcık ve Şeyhömer mahallelerinde belirlenen üreticilere 5 dekar alana 60 kilo tohum desteği sağlanacak. Gerekli görülmesi durumunda ise üreticilere gübre ve zirai ilaç desteği de verilecek. Proje ile 'yerel nohut çeşitlerinin' üretiminin düzenli bir şekilde yapılması ve pazarlanması ile sürdürülebilirliği sağlanacak. Proje kapsamında genetik materyallerin önemi, korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda bilinçlendirme eğitimleri de verilecek. Yerel nohut çeşitlerinin üretiminin yapılmasında farkındalık oluşturmak amacı ile tarla günleri düzenlenmesi yapılacak. Proje ile yerel tohum üretimine teşvik edilen üreticilerin elde ettikleri ürünler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin belirlemiş olduğu fiyatın yüzde 25 fazlasına alım garantili olacak. Gülnar'ın Bereket Mahallesi'nde 7 üretici, Dayıcık Mahallesi'nde 18 üretici ve Şeyhömer Mahallesi'nde de 9 üretici olmak üzere toplam 34 üreticiye 170 dekar alan için 2 bin 40 kilo tohum desteği sağlanacak. - MERSİN

Üreticiye tohumluk nohut desteği
Üreticiye tohumluk nohut desteği

Büyükşehir Belediyesi, Gülnar, Buğday, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üreticiye tohumluk nohut desteği - Son Dakika Ekonomi


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