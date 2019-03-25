Üreticiye Ücretsiz Silajlık Mısır Tohumu Dağıtıldı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen silajlık mısır tohumu üreticilere dağıtıldı.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen silajlık mısır tohumu üreticilere dağıtıldı.



Pazarlar İlçesinde 27 üreticiye 265 dekar alana ekimi yapılmak üzere hibrit silajlık mısır tohumu dağıtıldı.



Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törene Kaymakam Lütfullah Göktaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Şenses, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Personeli ve üreticiler katıldı.



Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Şenses, "2019 yılı Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme projeleri kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen 27 üreticimize 265 dekar alana ekimi yapılmak üzere hibrit silajlık mısır tohumu dağıtıldı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi ilçemizde hayvancılığın maliyetini yükselten kaba yem ihtiyacının karşılamasına katkıda bulunarak yem bitkileri üretimini arttırmak ve geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 2019 yılı Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme projeleri kapsamında temin edilen silajlık mısırları üreticilerimize dağıttık. Bereketli ve bol kazançlı ürünler elde etmeniz dileğiyle hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA

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