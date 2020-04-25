Üreticiye "Yonca" tohumu dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Üreticiye 'Yonca' tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Üreticiye "Yonca" tohumu dağıtıldı

15 dakika önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Ortaca köyünde çitçilere, İl Özel İdaresi kaynaklı 'Yonca Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında tohum dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Üreticiye

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Ortaca köyünde çitçilere, İl Özel İdaresi kaynaklı 'Yonca Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında tohum dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.


Aslanapa ilçe Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Işık, yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı Ortaca köyünde yürüttüğümüz İl Özel İdaresi Kaynaklı 'Yonca Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında ekiliş yapacak çiftçilerimize tohumları dağıtıldı.Tarımda üretimin kesintisiz şekilde devam edebilmesi için bu zor günlerde emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA

Aslanapa, Kütahya, Ortaca, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 12:15 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Profesörden çekirge istilasına karşı tavsiye: İlaç yerine ördek veya tavuk kullanın Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü         
12:21
Ülke tarihine geçti! İtalyan model Bianca Dobroiu'nun koronavirüs testi 55 gündür pozitif Ülke tarihine geçti! İtalyan model Bianca Dobroiu'nun koronavirüs testi 55 gündür pozitif         
12:13
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor         
12:07
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı         
12:06
AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş         
12:04
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum         
11:40
Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamayan kadın, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamayan kadın, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor         
11:33
Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti         
11:23
Karantinadaki ünlü golfçü Lucy Robson, simülasyonla golf sahasını evine getirdi Karantinadaki ünlü golfçü Lucy Robson, simülasyonla golf sahasını evine getirdi         
11:17
PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı         
11:07
Dezenfektan önerisiyle alay konusu olan Trump, soru almadan basın toplantısından ayrıldı Dezenfektan önerisiyle alay konusu olan Trump, soru almadan basın toplantısından ayrıldı         
11:05
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü         
10:54
İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim         
10:45
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı         
10:43
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde         
10:39
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz oynanacak TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz oynanacak         
10:30
Yol kapatıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı Yol kapatıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı         
10:22
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek         
10:19
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı         
10:10
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı         
10:01
Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir         
10:00
Denizin tam ortasında hiçbir amacı yokmuş gibi duran gizemli köprü: Belhaven Köprüsü Denizin tam ortasında hiçbir amacı yokmuş gibi duran gizemli köprü: Belhaven Köprüsü         
09:56
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor         
09:55
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı         
09:55
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim         
09:40
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti         
09:39
Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti         
09:29
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi         
09:15
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor         
09:01
"Kim Jong Un öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 12:31:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üreticiye "Yonca" tohumu dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]