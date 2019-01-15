Son Dakika Haberleri: Üreticiye Zirai Don Uyarısı

Üreticiye Zirai Don Uyarısı

49 dakika önce

Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde beklenen zirai don tehlikesine karşı üreticilere uyarı yapıldı.

Üreticiye Zirai Don Uyarısı, System.String[]
Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde beklenen zirai don tehlikesine karşı üreticilere uyarı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece ve yarın sabah saatlerinde zirai faaliyetlerin devam ettiği Ege Bölgesi'nin kıyı kesiminde hafif, kıyı illerinin iç kesimlerinde ise orta kuvvette zirai don bekleniyor. Zirai don tehlikesi nedeniyle çiftçiler ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:03 Kaynak: İHA

Sabah, Ege, Güncel
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