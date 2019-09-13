Üretim 500 bin tonu geçti

Muratpaşa Belediyesi'nin asfalt üretim tesisinde bu yılın Ağustos ayı sonu itibariyle üretim 571 bin 791 ton olarak gerçekleşti. Belediye Başkanı Ümit Uysal, tesisin üretim kalitesini korumak ve takip etmek için bir laboratuvara da sahip olduğunu belirtirken "Kent mobilyalarından asfalta üretimlerimiz ve hizmetlerimizde kaynakları en verimli şekilde kullanmak temel ilkemizdir. Çünkü harcadığımız her kuruş Muratpaşalılarındır" dedi.



Muratpaşa Belediyesi, açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gerçekleştirilen bitümlü sıcak karışım asfalt üretim tesisi Mart 2016'da hizmete geçti. Saatte 160 ton üretim kapasitesi bulunan ve Döşemealtı'nda 10 dönümlük bir alana kurulan tesis, ilk yılında 106 bin 513 tonluk bir üretimi gerçekleştirdi. Tesis, devam eden cadde ve sokak yenileme çalışmalarında Muratpaşa Belediyesi'ne hız ve kaynakların kullanımında verimlilik sağlarken İçişleri Bakanlığı'ndan aldığı izinle, kurulduğu yıldan itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel kişilere satış yapmaya da başladı.



"Yarı yarıya bir tasarruf sağladık"



Yıllık üretimi 2017'de 181 bin 365 ve 2018'de 185 bin 481 ton olarak gerçekleşen tesis, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise 98 bin 432 ton bitümlü sıcak karışım asfalt üretti. Tesis, açıldığı günden bu yılın Ağustos sonuna kadar üretimi 571 bin 791 ton olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, Muratpaşa Belediyesi, sadece 2018'de asfalt satışından 462 bin 470 lira gelir sağladı. Başkan Uysal, Muratpaşa'da 'kamunun kaynaklarını yerinde, etkin ve verimli kullanmak' ilkesi etrafında bir belediyecilik anlayışının hayata geçirdiklerini söyledi. Bu anlayış içinde belediye üretim tesislerinin öneminin son derece yüksek olduğuna dikkat çeken Uysal, "Kent mobilyalarından asfalta üretimlerimiz ve hizmetlerimizle kaynakları en verimli şekilde kullanmak temel ilkemizdir. Kendi üretim tesislerimiz sayesinde maliyetlerde yarı yarıya bir tasarruf sağladık. Çünkü biz kendi şahsi paramızı değil Muratpaşa sakinlerinin, komşularımızın parasını harcıyoruz. Çünkü harcadığımız her kuruş Muratpaşalılarındır. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekir" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA