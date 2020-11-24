Üretim artınca maske fiyatı 10 TL'ye düştü - Son Dakika

Üretim artınca maske fiyatı 10 TL'ye düştü

24.11.2020 08:24
Üretim artınca maske fiyatı 10 TL'ye düştü, System.String[]

İZMİT'te, koronavirüs vakalarının ilk zamanlarında az bulunması nedeniyle 50 tanesi 100 TL'ye kadar satılan cerrahi maskenin fiyatı, artan üretimle birlikte 10 TL'ye kadar düştü.

İZMİT'te, koronavirüs vakalarının ilk zamanlarında az bulunması nedeniyle 50 tanesi 100 TL'ye kadar satılan cerrahi maskenin fiyatı, artan üretimle birlikte 10 TL'ye kadar düştü.

İzmit'te, mart ayında koronavirüs salgınının başlamasının ardından cerrahi maske fiyatlarında orantısız bir artış yaşandı. Pandemi öncesinde 6-7 TL seviyesinde olan 50'li kutu cerrahi maske fiyatları salgının başladığı günlerde 100 TL'ye kadar yükseldi ve insanlar maske bulamadı. Aradan geçen süre içinde, maske üreticisi sayısında yaşanan artışla birlikte maske fiyatları giderek gerilemeye başladı. İzmit'te 50'li kutu maske 10 TL seviyesine düştü. Eskiden maskeleri yıkayarak kullanan vatandaşlar, maske fiyatlarının düşmesiyle maskeleri her gün değiştirerek kullanıyor.

'MASKE BULUNMADIĞI İÇİN FİYAT YÜKSELDİ'Koronavirüs salgını başladığında fiyatların bir anda yükseldiğini söyleyen esnaf Sadettin Durgut, "Pandemi öncesinde 50 tane maskeyi 6,5-7 TL fiyatlarından satıyorduk. Pandemiden sonra 100 TL, 150 TL, 200 TL gibi fiyatlara çıktı. Bulunmadığı için fiyat yükseldi. O dönemde biz de satamadık. Yoktu bizde. Şu anda bollaştığı için biz de 9,90 TL'den satıyoruz. Şu anda vatandaşlar bu durumdan faydalanıyor. Daha uyguna alıyorlar. Şaşıranlar oluyor" dedi. 'BÜYÜK FİRMALARIN İŞE GİRMESİ FİYATLARI OLDUKÇA DÜŞÜRDÜ'

Üretici firmaların artmasının fiyatları düşürdüğünü söyleyen Selahattin Durgut, "Pandemi öncesinde fiyatlar daha düşüktü. Kutular 6,5- 7 TL civarındaydı. Pandemi sonrasında hammaddede yaşanan sıkıntıdan dolayı fiyatlar bir anda çok uçtu. Tanesi 5 TL'ye kadar satıldı. Kutular 100, 200 TL'ye kadar çıktı. Bunun sebebi de üretici firmaların ham madde bulamamasıydı. Malzemeyi bulan firmalar da bu işten biraz faydalandılar diyebiliriz. Fırsatçılık yaptılar. Ama son dönemde ham maddeye ulaşan firmaların artması, bu işi yapan firmaların artması, büyük firmaların bu işe girmesi fiyatları oldukça düşürdü. Şu anda kutusu 10 TL'ye kadar düştü" diye konuştu.


- Kocaeli
Üretim artınca maske fiyatı 10 TL'ye düştü
Üretim artınca maske fiyatı 10 TL'ye düştü
Üretim artınca maske fiyatı 10 TL'ye düştü
Üretim artınca maske fiyatı 10 TL'ye düştü
Üretim artınca maske fiyatı 10 TL'ye düştü
Üretim artınca maske fiyatı 10 TL'ye düştü

Koronavirüs, İzmit, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üretim artınca maske fiyatı 10 TL'ye düştü - Son Dakika


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