Son Dakika Haberleri: "Üretim artmadan ekonomi düzelmez"
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"Üretim artmadan ekonomi düzelmez"

54 dakika önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Üretim artmadan ekonomi düzelmez, işsizlik ortadan kalkmaz, dış ticaret dengesi düzelmez, vergiler artmaz." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Üretim artmadan Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi düzelmez, işsizlik ortadan kalkmaz, dış ticaret dengesi düzelmez, vergiler artmaz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'daki 5,8 şiddetindeki depremin ciddi bir uyarı olduğunu ancak bu uyarıların dikkate alınmadığını savunan Karamollaoğlu, "Kentsel dönüşüm diye görünüşte çok mantıklı bir fikir ortaya atıldı. Ama arkasında belediyeler büyük bir maharetle kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirdiler." diye konuştu.

Açıklanan son ekonomik paketi de değerlendiren Karamollaoğlu, hükümeti eleştirdi. Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Elektriğe ve doğal gaza beşinci defa zam yapıldı. Bu açıklanan zamlar bile ekonomimizin halini göstermeye yeter. Ekonominin düzelmesini istiyorsanız israftan vazgeçeceksiniz. Ekonomimize doğrudan katkı sağlamayan her harcama israftır. Eğer ekonominin düzelmesi, işsizliğin ortadan kalkması isteniyorsa bütün insanımızı üretime tahsis etmek mecburiyetindeler. Üretim artmadan ekonomi düzelmez, işsizlik ortadan kalkmaz, dış ticaret dengesi düzelmez, vergiler artmaz."

Saadet Partisi, Ekonomi, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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