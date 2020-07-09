Üretim bandından düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Afyonkarahisar'da bir işçi çalıştığı şantiyenin üretim bandından aşağı düşerek hayatını kaybetti.



Olay, Çay ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki bir üretim tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki Hüseyin G., çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tesisteki üretim bandından aşağı düşerek yaralandı. Olayın ardından çevredeki diğer çalışanların haber vermesi ile Hüseyin G., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR