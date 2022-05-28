Üretim etkilenecek: Samsung, yüksek enflasyona yenik düştü - Son Dakika
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Üretim etkilenecek: Samsung, yüksek enflasyona yenik düştü

28.05.2022 18:38
Üretim etkilenecek: Samsung, yüksek enflasyona yenik düştü

2022'nin ilk çeyreğinde en başarılı akıllı telefon üreticisi seçilen Samsung'un 2022 üretim hedefini azaltacağı ortaya çıktı

Dünya çapında yaşanan kriz, Samsung ve Apple gibi şirketler başta olmak üzere birçok firmayı derinden etkiledi. Samsung'un yaşanan kriz nedeniyle üretim hedefini düşürdüğü açıklandı.

Samsung, üretim hedefini bu yıl yüzde 10 azalttı

Şirketin tedarik zincirindeki bir kaynak, Güney Kore gazetesi Maeil Business News ile iletişime geçti. Samsung'un 2022 başında hedeflediği 310 milyon adet telefon hedefini azalttığını belirten şahıs, konu hakkında açıklama yaptı.

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Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, 2022 yılında toplam 280 milyon adet telefon üretecek. Şirket, Mayıs ayında yüzde 35 ve 2022 yılı içerisinde yüzde 10 azaltacak. Analistler, dünya genelindeki krizin haricinde Ukrayna savaşının da şirketleri eklediğinin altını çiziyor.

Üretim etkilenecek: Samsung, yüksek enflasyona yenik düştü

Ukrayna'da yaşananların Doğu Avrupa ülkelerindeki teknolojik ürün satışlarını baskıladığı belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl 270 milyon cihaz üreten Samsung, krize rağmen 2022 hedefini artırmış olacak.

Canalys, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 35'lik pazar payıyla Samsung'un Avrupa'da lider olduğunu açıklamıştı. En yakın rakibi Apple'a yüzde 14 fark atan şirket, enflasyon nedeniyle 2022 yılında zor günler geçirecek.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Cep Telefonu, Güney Kore, Samsung, Apple, Güncel, Son Dakika

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