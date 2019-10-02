Son Dakika Haberleri: Üretim kısıntıları petrol fiyatlarını yükseltti
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Üretim kısıntıları petrol fiyatlarını yükseltti

54 dakika önce

Petrol fiyatları büyük petrol üreticilerinin üretim kısıntıları etkisiyle yükselirken, zayıf ABD verilerinin talep endişelerine sebep olması artışı limitledi.

Üretim kısıntıları petrol fiyatlarını yükseltti, System.String[]

Petrol fiyatları büyük petrol üreticilerinin üretim kısıntıları etkisiyle yükselirken, zayıf ABD verilerinin talep endişelerine sebep olması artışı limitledi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.78 artışla 59.39 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.25 artışla 54.29 dolardan işlem görüyor.

Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, ülkesinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer üreticiler ile birlikte (OPEC+) yürüttükleri "üretim kısıntısı"na katılımının "geçici" olduğunu açıkladı. Novak, OPEC ile yapılan global üretim anlaşması çerçevesinde üretim kısıntısının geçici oladuğunu, Rusya'nın "ulusal çıkarlarına uyduğu sürece" bu tür kısıntılar uygulayacağını vurguladı.

Altın fiyatları, kar satışları etkisiyle düşerken, ekonomik yavaşlama endişeleri düşüşü limitledi..

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.24 düşüşle 17.26 dolardan,

altın, yüzde 0.46 düşüşle 1,482.1 dolardan,

bakır, yüzde 0.41 artışla 2.571 dolardan,

platin, yüzde 1.06 düşüşle 876.7 dolardan ve

paladyum yüzde 0.54 düşüşle 1,621.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 272 liraya, çeyrek altın 445 liraya, Cumhuriyet altını da 1,840 liraya geriledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Opec, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:25 Kaynak: DHA
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