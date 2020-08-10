Üretim kısıntısına destek açıklamalarıyla petrol yükseldi

Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler ile Irak'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) petrol üretimi kısıntısı kararlarına uyacaklarını açıklamalarıyla petrol fiyatları yüzde 2.0'ye yakın yükseldi.

Katar dışındaki Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerinin ortak açıklamasında, küresel petrol piyasalarının, OPEC+ grubunun ilan ettiği üretim kısıntısı kararlarına tam katılım ile istikrara kavuşacağının altı çizildi.