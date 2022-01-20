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Üretim maliyetlerindeki artış Almanya'da fiyatlara tavan yaptırdı - Son Dakika

Üretim maliyetlerindeki artış Almanya'da fiyatlara tavan yaptırdı

20.01.2022 15:08
Üretim maliyetlerindeki artış Almanya'da fiyatlara tavan yaptırdı

Almanya'da enerji ve ham maddelere yapılan büyük oranlı zamlar üretim maliyetlerinin katlanmasına yol açtı.

Almanya'da enerji ve ham maddelere yapılan büyük oranlı zamlar üretim maliyetlerinin katlanmasına yol açtı. İstatistik Dairesi, endüstriyel ürünlerin bir yılda yüzde 24 zamlandığını açıkladı.Almanya'da ham madde tedariği ve üretim maliyetlerindeki artış Aralık ayında çok sayıda ürünün fiyatının aşırı düzeyde zamlanmasına yol açtı. Fiyat artışlarına, enerji ve ham madde giderlerinin büyük oranlarda yükselmesinin yol açtığı belirtildi. Enerji fiyatları Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre ortalama yüzde 69 artış gösterdi.

Her alanda zam

Bir yıl içerisinde doğal gaz fiyatları yüzde 121,9, elektrik ise yüzde 74,3 zamlandı. Metal fiyatları yüzde 36,1 oranında artarken ham demir ve çeliğe yapılan zam yüzde 54,4 olarak tespit edildi. İkincil hammaddelerde (+%69,1), ahşap ambalajlarda (+%66,9) ve gübrelerde ve azot bileşiklerinde (+%63,5) yüksek oranlarda artışlar kaydedildi. Ambalaj endüstrisinde önemli bir rol oynayan oluklu kağıt ve oluklu mukavva, yüzde 41,3'lük zam gördü. Kağıt ve karton fiyatları ise yüzde 30,3 arttı. Çiftlik hayvanları yem fiyatları yüzde 26,8, tahıl unu ise yüzde 21,5 oranında yükseldi.

Eh yüksek artış ölçüldü

Federal İstatistik Dairesi'nden Perşembe günü yapılan açıklamada, endüstriyel ürünlerin Aralık ayı üretici fiyatlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 arttığı belirtilerek, "Bu (oran), kayıtların tutulmaya başlandığı 1949 yılından bu yana ölçülen en büyük artış oldu" denildi. İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamada, söz konusu artışın Kasım ayında yüzde 19,2 olarak tespit edildiği belirtildi. Buna göre Kasım ayından Aralık ayına kadar fiyatlar yüzde 5 oranında artarak, bir ay içinde hiç olmadığı kadar yükseldi.

Ekonomistler, üretici fiyatlarındaki artışın enflasyonun da yükselmesine yol açacak gelişmelere işaret ettiğini belirtiyor.

Reuters/ TY,ET

(c)

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Hamster Coin, Almanya, Aralık, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

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SON DAKİKA: Üretim maliyetlerindeki artış Almanya'da fiyatlara tavan yaptırdı - Son Dakika
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