Üretim merkezleri takibe düştü
49 dakika önce
Anadolu sanayisinin bel kemiği şehirlerde takipteki alacak oranındaki hızlı yükseliş dikkat çekici. Gaziantep, Adana, Denizli, Kütahya, Düzce gibi sanayisiyle öne çıkan illerde kapanan ya da sıkıntıya düşen fabrikalar kentin tüm üretim ekosistemini olumsuz etkiledi.
Anadolu sanayisinin bel kemiği şehirlerde takipteki alacak oranındaki hızlı yükseliş dikkat çekici. Gaziantep, Adana, Denizli, Kütahya, Düzce gibi sanayisiyle öne çıkan illerde kapanan ya da sıkıntıya düşen fabrikalar kentin tüm üretim ekosistemini olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:04
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