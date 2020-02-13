Üretim merkezleri takibe düştü

Anadolu sanayisinin bel kemiği şehirlerde takipteki alacak oranındaki hızlı yükseliş dikkat çekici. Gaziantep, Adana, Denizli, Kütahya, Düzce gibi sanayisiyle öne çıkan illerde kapanan ya da sıkıntıya düşen fabrikalar kentin tüm üretim ekosistemini olumsuz etkiledi.