Üretim merkezleri takibe düştü - Son Dakika
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Üretim merkezleri takibe düştü

49 dakika önce

Anadolu sanayisinin bel kemiği şehirlerde takipteki alacak oranındaki hızlı yükseliş dikkat çekici. Gaziantep, Adana, Denizli, Kütahya, Düzce gibi sanayisiyle öne çıkan illerde kapanan ya da sıkıntıya düşen fabrikalar kentin tüm üretim ekosistemini olumsuz etkiledi.

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Anadolu sanayisinin bel kemiği şehirlerde takipteki alacak oranındaki hızlı yükseliş dikkat çekici. Gaziantep, Adana, Denizli, Kütahya, Düzce gibi sanayisiyle öne çıkan illerde kapanan ya da sıkıntıya düşen fabrikalar kentin tüm üretim ekosistemini olumsuz etkiledi.

Gaziantep, Kütahya, Denizli, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:04 
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