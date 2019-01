Üretim Sürecinin Tamamında Yer Almalıyız"

Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, ürünün üretim safhasının tamamında yer almak istediklerini belirterek, "Fidelerin oluşturulması, ürünün tedarik edilmesi, çiftçiye ulaştırılması, hasat edilmesi, işlenmesi, pazara arz edilmesi, tüm safhalarda kooperatifler olarak yer...

Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, ürünün üretim safhasının tamamında yer almak istediklerini belirterek, "Fidelerin oluşturulması, ürünün tedarik edilmesi, çiftçiye ulaştırılması, hasat edilmesi, işlenmesi, pazara arz edilmesi, tüm safhalarda kooperatifler olarak yer almamız gerekiyor." dedi.



Poyraz, Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Tarım Öğretiminin 173. Yılı' etkinliğinde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Kooperatiflerin işleyişi ile ilgili bilgi veren Poyraz, ülke genelindeki kooperatiflerin çiftçinin en önemli destekçilerinin başında geldiğini söyledi.



Kuruluşun her geçen gün kendisini yenilediğini vurgulayan Poyraz, "Kooperatif olarak yapmak istediklerimiz, ürünün üretimini bir süreç olarak kabul etmemiz gerekiyor. Fidelerin oluşturulması, ürünün tedarik edilmesi, çiftçiye ulaştırılması, hasat edilmesi, işlenmesi, pazara arz edilmesi, tüm safhalarda kooperatifler olarak yer almamız gerekiyor. İyi organize olmamız lazım, geleceği inşa etme noktasında da sorumluluktan kaçmamamız lazım. Yapacak çok işimiz var, bu ülkeye borcumuz çok. Bizden sonra da gençler bıraktıklarımız yerden ülkemizi daha ileri noktaya taşıyacaktır." diye konuştu.



"Gençleri toprağa yönlendirmemiz gerekiyor"



HRÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Çiğdem de Şanlıurfa'nın dünyada tarımın yapıldığı ilk topraklar arasında bulunduğunu dile getirdi.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'ya yüklediği ziraat ve tarım şehri hedefi doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını anlatan Çiğdem, üniversite olarak tarımsal faaliyetlere her zaman öncelik verdiklerini belirtti.



Türkiye'nin tarım potansiyelini her geçen gün daha iyi kullanmaya başladığını aktaran Çiğdem, "Ülkemizde birçok ziraat fakültesi ve onlardan mezun olan öğrenciler var. Bu potansiyeli değerlendirebilmek adına gençleri toprağa yönlendirmemiz gerekiyor. Üretim, hasat, işleme konularını iyi bilen, dağıtım ağını yönlendirebilen kurumların işbirliğiyle ülkemizin ekonomisi daha da canlanacaktır. Bu konuda kooperatifler vasıtasıyla yönlendirmenin ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.



Etkinliğe katılan HRÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan ile Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Şaka'da birer konuşma yaptı.



Çiğdem, Fahrettin Poyraz ile yıl içerisinde akademik alanda başarılı çalışmalara imza atan 7 akademisyene plaket verdi.

