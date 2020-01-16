Üretim tesisinde rafların devrilmesi sonucu bir işçi öldü, bir işçi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üretim tesisinde rafların devrilmesi sonucu bir işçi öldü, bir işçi yaralandı - Son Dakika

Üretim tesisinde rafların devrilmesi sonucu bir işçi öldü, bir işçi yaralandı

10 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde kültür mantarı üretim tesisinde rafların devrilmesi sonucu bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.

Üretim tesisinde rafların devrilmesi sonucu bir işçi öldü, bir işçi yaralandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde kültür mantarı üretim tesisinde rafların devrilmesi sonucu bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir firmaya ait tesisteki mantar torbalarının bulunduğu raflar henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rafların altında kalan işçiler Caner Yarasa (45) ve S.S'ye ulaştı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan işçilerden Yarasa, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tarsus, Mersin, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:40 Kaynak: AA
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