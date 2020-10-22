Üretim yaparak engelleri aşıyorlar - Son Dakika

Üretim yaparak engelleri aşıyorlar

22.10.2020 13:58

Üretim yaparak engelleri aşıyorlar Ağrı'da İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Serhat Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla açılan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde istihdam edilen engelli bireyler karton bardak, ıslak mendil ve peçete üretimi yapıyor.

Üretim yaparak engelleri aşıyorlar

AĞRI - Ağrı'da İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Serhat Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla açılan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde istihdam edilen engelli bireyler karton bardak, ıslak mendil ve peçete üretimi yapıyor.

Engellilerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi binasında 200 metrekarelik alanda kurulan üretim tesisinde ilk etapta proje kapsamında eğitim alan engelli 20 kişi istihdam ediliyor. Asgari ücret üzerinden sigortalı olarak çalıştırılan engelliler her gün 100 bine yakın karton bardak, ıslak mendil ve peçete üretiyor.

'Sadece engelli kardeşlerimizin çalışacağı bir üretim tesisi kurduk'

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rektör Karabulut, bu proje ile şimdilik 20 gence iş istihdamı sağladıklarını ve zamanla bu sayıyı yükseltmek istediklerini söyledi. Tesiste 3 farklı kategoride üretim olduğunu kaydeden Karabulut, " Biz Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak toplumsal katkıyı özellikle önemsiyoruz. Bu çerçevede geçen sene Ağrı'da 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi ile 3 binden fazla gencimize yüzme eğitimi verdik. Aynı şekilde engelli gençlerimizi de bu çerçevede değerlendirdik ve bu gençlerimiz Türkiye derecesi aldılar. Bir de bu sorumluluk çerçevesi içerisinde Engelsiz Yaşam Merkezi'mizi kurduk ve bu Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özellikle SERKA'ya proje yazdık. SERKA'nın desteğiyle engelli kardeşlerimizin istihdamını sağlayacak, tabiri caizse balık yemeği değil balık tutmayı öğretecek bir proje kapsamında sadece engelli kardeşlerimizin çalışacağı bir üretim tesisi kurduk. Bu üretim tesisinde 20 civarında kardeşimiz çalışıyor ve bu 20 kardeşimiz 3 farklı kategoride peçete, pet bardak ve ıslak mendil üretimini gerçekleştiriyorlar. Üretim sayısı gittikçe artacak ortalama 100 bin civarında günlük üretim gerçekleştireceğiz. Daha sonra belki bazı eksiklerimizi de tamamlayarak bu üretimi Ağrı'nın da ötesinde, Bölge'nin ihtiyacını karşılayacak seviyeye getireceğiz diye planlıyoruz." dedi.

'Önemli ve mutluluk verici bir proje'

Gençlerin iş motivasyonunu yüksek tutmak için farklı çalışmalar yaptıklarına da değinen Karabulut, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu projenin ikinci etabı olarak da üretime katkıda bulunan kardeşlerimize özellikle bedensel ve sportif gelişimlerini öne çıkarmak için de yüzme havuzlarımızdan ve diğer spor tesislerimizden yararlanmalarını sağlayacağız. Profesyonel hocalarımızın kontrollerinde sportif faaliyetleri de devam edecekler. Bu hocalarımız da onların hem iş motivasyonlarını arttıracak hem de kendilerine daha fazla güven vermek konusunda da yardımcı olacaklar. Biz bunu genç kardeşlerimiz ile birebir görüştüğümüzde onların mutlulukları bizi de mutlu ediyor. Bu anlamda gerçekten önemli ve mutluluk verici bir proje olduğunu düşünüyorum.

Üretim yaparak engelleri aşıyorlar
Üretim yaparak engelleri aşıyorlar
Üretim yaparak engelleri aşıyorlar
Üretim yaparak engelleri aşıyorlar
Üretim yaparak engelleri aşıyorlar

İstihdam, Engelli, Yüzme, Ağrı, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Üretim yaparak engelleri aşıyorlar - Son Dakika

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