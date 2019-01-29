Ankara Sanayi Odası
(ASO) Başkanı Nurettin Özdebir
, artık yapay zeka ile bilgilerin faydalı hale getirildiğini belirterek, "Yapay zeka ile elde edilen verilerle imalat ve pazarlama süreçleri, pazar ihtiyaçları açısından trendlerin tahmin edilebilmesi ve hayata geçirebilmesi son derece kolaylaştı. Bu müthiş bir verimlilik artışına neden oluyor." dedi.
Ankara Sanayi Odası Bilgisayar
Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi ile ASO 1. OSB
iş birliğinde düzenlenen Üretimde Dijital Dönüşüm
ve Markalaşma Paneli, ASO 1. OSB Konferans Salonu'nda yapıldı.
Özdebir, yaptığı konuşmada, artık yapay zeka çalışmalarının inanılmaz bir noktaya geldiğini ve bilgilerin faydalı hale getirildiğini söyledi. Özdebir, "Artık kodlamayı bilen insanların bilgisayarla yapamayacakları hiçbir şey yok. Yapay zeka ile elde edilen verilerle imalat ve pazarlama süreçleri, pazar ihtiyaçları açısından trendlerin tahmin edilebilmesi ve hayata geçirebilmesi son derece kolaylaştı. Bu müthiş bir verimlilik artışına neden oluyor." diye konuştu.
ASO olarak 4. Sanayi Devrimi konusunda farkındalık yaratmaya çalıştıklarının altını çizen Özdebir, bu kapsamda bir model fabrikanın kurulmasını sağladıklarını aktardı.
Özdebir, Türkiye
'de küçük ve büyük işletmeler arasındaki verimlilik farkının Avrupa Birliği
'ne göre yüksek olduğunu belirterek, "Bugün birçok firmamız dünya firmalarıyla rekabet edemiyorsa bunun temel sorunu verim düşüklüğüdür. Bunu aşabilmemiz lazım. Bunun için işin birinci basamağı olan model fabrikada bu verimlilik artışını sağlayacak yalın üretimi sizlere öğretmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
ASO olarak dijital kültür yaratmayı hedeflediklerinin altını çizen Özdebir, şunları kaydetti:
"Rekabetin sürekli arttığı bir ortamda, şirketlerimizin hızla yol almasını sağlayacak en önemli unsurların başında da bu gelmektedir ancak unutulmaması gereken nokta, dijital kültürün bir anda oluşmayacağıdır. Bunun için zihinsel bir dönüşüm, bütüncül bir hazırlık sürecine ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm hedefimiz ve çabalarımız, sanayicilerimizin zihinsel tutumlarında bu dönüşüme yönelik küçük de olsa bir kıvılcımı ateşlemektir. "
ASO 1. OSB Başkan Yardımcısı Serdar Tütek de optimum düzeyde üretim yapılabilmesi için verimliliğin çok önemli olduğunu belirterek, rekabetin arttığı dünyada verimsiz çalışan işletmelerin yaşamayacağını söyledi.
ASO Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Nuray Başar da dünyayla rekabet edebilmek için firmaların hızlı dönüşüme ayak uydurması gerektiğinin altın çizdi.
Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Osman Coşkun
da Türkiye'nin sanayi üretiminde söz sahibi olabilmesi için sanayicilerin teknoloji yönetiminde yer alması gerektiğini kaydetti.