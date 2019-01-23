"Üretimde Dışa Bağımlılığı Azaltmak İçin Yerli Üretici Desteklenmeli"

Bu bilinçle yol haritasını oluşturan markalar da dışa bağımlılığı azaltmak için doğru hamlelerle yerli üretim sürecinde yer almak için çalışıyor. Gelinen bu noktada yerlilik oranına bağlı olarak artan sektörel teşviklerle yerli üreticinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, ancak bu şekilde dışa bağımlılığın azalacağını belirtti.

Türkiye'nin ekonomik performansına katkı sağlayacak önemli hedeflerden biri cari açığı azaltmaktan geçiyor. Cari işlemler dengesi incelendiğinde ise karşımıza her sektörün problemi olan ithalat sorunu çıkıyor. Hammadde bulmada sıkıntı yaşayan sektör temsilcileri, hammaddelerini yurt içindeki üretici firmalardan tedarik etmek ve yaratılan katma değerin ülke içinde kalmasını sağlamak için yerli üreticilerin desteklenmesinde hem fikir. Gelinen bu noktada yerlilik oranına bağlı olarak artan sektörel teşviklerle yerli üreticinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, ancak bu şekilde dışa bağımlılığın azalacağını belirtti.

Kocaman olarak Türkiye'de istihsali olup tüketimi olmayan ürünleri işleyerek ihraç ettiklerini belirten Osman Kocaman, yüzde 100 yerli hammadde kullanarak ülke ekonomisine hem istihdam hem de döviz kazandırdıklarını belirtti. Kocaman, "İhraç ettiğimiz ürünlerde müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda hızlıca pozisyon alıp doğru ürünleri müşterilerimize sunarken, iç piyasa için ise dünya piyasalarında edindiğimiz tecrübelerle son kullanıcı için en doğru ürünleri en doğru ambalajlarla sunuyoruz. Bugün sadece restoranlarda bulabileceğiniz deniz ürünlerini Kocaman evlerinize kadar getiriyor. Siz sadece marketten alıp, kapağını açarak bu lezzetlere ulaşabiliyorsunuz. 80'in üzerinde ürün içerisinde sadece kalamar ve midye eti ithal ediyoruz. Kalamar istihsali maalesef ülkemizde ihtiyaçları karşılayacak miktarların çok gerisinde, midye eti için ise henüz kurulan çiftlikler talebi karşılayamadığı için bir süre daha ithalata devam edilecek gibi duruyor" dedi.