Üretimde Güvenlik ve Verimliliği Artıran Servo Teknolojisi

Mitsubishi Electric'in geleceğin otomasyon ihtiyaçları için geliştirdiği yenilikçi MR-J4 Servo serisi, hareket kontrolü alanında hassasiyetle ilgili yeni standartları belirliyor.

Mitsubishi Electric'in geleceğin otomasyon ihtiyaçları için geliştirdiği yenilikçi MR-J4 Servo serisi, hareket kontrolü alanında hassasiyetle ilgili yeni standartları belirliyor.



Mitsubishi Electric açıklamasına göre, endüstriyel otomasyon sektörünün öncü markası Mitsubishi Electric, geniş bir servo motor ve servo güçlendirici aralığına sahip MR-J4 serisi ile hareket kontrolü alanında hassasiyetle ilgili yeni standartları ortaya koyuyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi Departman Müdürü Cem Kıbrıslı, Mitsubishi Electric'in geleceğin otomasyon ihtiyaçları için geliştirdiği MR-J4 serisinin gelişmiş güvenlik, verimlilik ve enerji tasarrufu için yenilikçi bir servo teknolojisi olduğunu belirtti.



Kıbrıslı, "MR-J4 serisi servo sürücüler ve ilişkili Mitsubishi Electric pozisyonlama üniteleri ile hareket modülleri ve yüksek sınıf hareket kontrol sistemleri üretimde güvenlik ve verimliliği artırıyor. Basit operasyon ve devreye alma sayesinde tüm alanlarda yüksek performans potansiyeli ve geniş işlevsellik puanları ile MR-J4 serisi, başta paketleme makineleri, travers tablaları ve taşıma sistemleri üreticileri olmak üzere sanayicilerden yoğun ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.



"Arızaları ve kesinti sürelerini ortadan kaldırıyor"



Cem Kıbrıslı, MR-J4 servo sürücü serisinin geleceğin otomasyon ihtiyaçları için geliştirildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Mitsubishi Electric bu inovatif seride, mekanik ve elektronik sistemlerin uyumlu şekilde birlikte çalıştırılmalarına ilişkin zaman alan ve ayrıntılar içeren işlemleri en aza indirmek için çok sayıda yenilikçi ve kullanıcı dostu fonksiyona yer verdi. Sistem, gerçek zamanlı otomatik ayarlama ve titreşim bastırma kontrolü sayesinde kendini hızla ve kolayca ayarlayabiliyor. Bu fonksiyonlar, hem devreye alma hem de işletme sırasında kullanılabiliyor ve böylelikle devreye alma ile parametrelerin belirlenmesi süreleri azaltılıyor.



Sürücülerde aynı zamanda kullanım ömrü teşhis fonksiyonu özelliği de bulunuyor. Bu fonksiyon, tüm kullanım ömrü boyunca kondansatörler ve röleler gibi takılı bileşenlerin durum ve kalitelerini denetliyor, herhangi bir anormallik durumunda kullanıcı ve operatörü bilgilendiriyor. Böylelikle arızaları ve kesinti sürelerini ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda mekanik sistem özellikleri de izleniyor ve bu sayede rezonansını önleyecek şekilde istenmeyen titreşim ve sürtünmeler denetlenerek doğrudan bastırılıyor. Bu fonksiyon, yalnızca sürücü aktarma organlarındaki titreşimleri değil, aynı zamanda takım kolunun ucundaki salınımları da bastırıyor. MR-J4 serisi, ilerleme başına 4 milyondan fazla darbeye karşılık gelen ve standart olarak gelen mutlak enkoder 22 bit çözünürlüğe sahip. Sonuç olarak, mükemmel gerçek çalışma özellikleri ve modern yüksek seviye makine performans gereksinimlerini fazlasıyla karşılayan maksimum pozisyonlama hassasiyeti ve işleme hızıyla öne çıkıyor."



Yerden ve enerjiden tasarruf



Mitsubishi Electric'in MR-J4 serisi için ilk kez 2 ya da 3 servo motorun çalışması için iki ek sürüm daha sunduğunu belirten Kıbrıslı, "İkili ve üçlü eksen sürücüler karşılaştırıldığında 3 tek sürücüden daha kompakt ve daha verimli olduklarını söyleyebiliriz. Bunun bir sonucu olarak, makine üreticileri yalnızca elektrik panosundaki yerden değil, enerjiden de tasarruf ediyor ve aynı zamanda karbondioksit emisyonlarını azaltmış oluyorlar." ifadelerini kullandı.



MR-J4 serisinin tasarım aşamasında güvenlik ve emniyet fonksiyonları söz konusu olduğunda kullanıcıların ve geleceğin de göz önünde tutulduğunu vurgulayan Kıbrıslı, "Standart olarak sürücülerde EN 61800-5-2'ye uygun olarak, STO (Safe Torque Off) ve SS1 (Safe Stop 1) güvenlik fonksiyonları bulunuyor. Bu şekilde EN 62061'e göre SIL ve EN 13849-1'e göre PLd güvenlik seviyeleri sağlanıyor. MR-J4 serisi ise SS2, SOS, SLS, SBC ve SSM gibi diğer EN 61800-5-2 güvenlik fonksiyonları da kullanılabilecek şekilde bir Mitsubishi Electric hareket kontrolörü eklenerek genişletilebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Esnek motor seçimi



Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi Departman Müdürü Cem Kıbrıslı, işlevsellik ve esnekliğe ilişkin diğer bir vurgunun da MR-J4 sürücüye farklı motorlar bağlanabilmesi imkanı olduğunu belirterek, servo sürücünün rotary motorlar, lineer motorlar ve doğrudan tahrikli motorlar ile kolaylıkla kullanılabildiğini bildirdi.



MR Configurator2 programlama aracının, kullanışlı bir şekilde devreye alma ve teşhis işlemleri yapılmasına olanak sağladığını kaydeden Kıbrıslı, kalibrasyon, izleme, teşhis, parametrelerin okunması, yazılması ve test işlemlerinin standart bir PC üzerinde kolayca yapılabildiğini aktardı.



Kıbrıslı, "MR Configurator2 kararlı bir makine sistemi, optimum kontrol ve kısa ayar süreleri sağlıyor. Daha az deneyimli kullanıcılar bile çok çeşitli otomatik ayar yardımcıları sayesinde MR-J4 servo sistemlerini hızlı ve hassas bir şekilde kurabiliyor." ifadesini kullandı.



MR-J4 serisinin, darbe katarları üzerinden geleneksel pozisyonlamanın yanı sıra SSCNETIII/H yüksek hızlı hareket network'ü de sunduğunu belirten Kıbrıslı, şunları kaydetti:



"SSCNETIII/H, 150 Mbit/sn veri aktarım hızı ve yalnızca 0,22 msn'lik bus döngü süresi sağlıyor. Maksimum performans, hassasiyet, güvenilirlik ve girişime karşı koruma sağlayan optik kablolar kullanılıyor. Basit bağlantı sistemi sayesinde hiçbir karmaşık kablolama bulunmuyor. Sistem 'tak çalıştır' yapıda bulunuyor ve bu nedenle kablolama miktarı ve olası kablo hataları azalıyor. SSCNETIII/H tamamen senkronize haberleşme gerçekleştiriyor. Senkron doğruluk gerektiren baskı makineleri ve gıda işleme makinelerinde önemli teknik avantajlar sağlıyor."



Kıbrıslı, Mitsubishi Electric servo sürücülerinin, otomatik kazanç ayarı yaparak ilk kurulumda makinenin karakteristiğini tanıdıktan sonra üzerinde oluşan vibrasyonları harici bir sensöre ihtiyaç duymadan hissedip filtreleme yapabildiğini, devamında değişen makine karakteristiğine kendini adapte edebildiğini aktardı.

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